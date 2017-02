Talleres de Arroyo Seco se aseguró a Antonio Davis

Antonio Davis se transformó este martes en el segundo jugador estadounidense en confirmar su participación en el certamen rosarino de primera B. El alero de 34 años con pasado en México, Perú, Chile, Colombia y Bolivia llega al torneo local para sumarse a Talleres de Arroyo Seco.

Hace un par de semanas que la información estaba firme en el mercado de pases rosarino pero se pedía reserva para poder concretar su arribo, que será este miércoles.

Los últimos elencos de Davis fueron Piratas de Bogotá en Colombia y luego Iquique en Chile, todo en 2016.

Con una particularidad, en su estadía en el certamen del Norte de Chile, jugó la final del certamen ante el equipo de John Thomas, el extranjero que trajo Sportivo América (ambos vienen por intermedio de Aníbal Pawlik). Allí Davis fue el segundo anotador del torneo. Es probable que un duelo similar se replique en la nueva temporada de la B rosarina.

Davis seguramente jugará en Rosario como ala pívot, ya que con 1,96 podrá lograr ventaja más cerca del aro.

Fuera de temporada, Antonio está radicado en Perú y habla perfectamente castellano, además de tener como profesión paralela la de profesor de inglés.

El certamen de la B

El torneo local de primera B, ahora tercera categoría de Rosario debajo de la A1 y la A2, ganará así en atractivo en la lucha por un ascenso directo y un segundo ascenso vía playoffs.

La acción se iniciará el viernes con Newell’s vs. Tiro Suizo, Libertad vs. Unión de Arroyo Seco, Talleres vs. Central, Calzada vs. Sportivo América, Universitario vs. Red Star de San Lorenzo y Maciel vs. Sportivo Federal.

El viernes también habrá apertura de competencia para la divisional A2 con Gimnasia ante Náutico y Saladillo frente a Atlantic Sportsmen, mientras que el domingo se jugará el grueso de los duelos de estas categorías superiores. Para el 8 pasó Unión y Progreso ante Sportsmen de la A1.

Eventos en la ciudad

Durante la jornada de este martes se desarrolló en Atalaya la clínica internacional con la presencia del entrenador serbio Milan Mandaric y el profesor Ezequiel Lavayén. Mientras tanto, esta noche desde las 20.30 tendrá lugar la presentación oficial del Campus de Peñarol de Mar del Plata en las instalaciones de Sportivo Federal. Además, el 24 de marzo Sergio Hernández llegará a Rosario, en Newell’s.

“Hay equipo para pelear”

Echesortu fue el elenco de mejor rendimiento en la primera etapa del certamen, allá por 2016 y ahora intentará refrendarlo. Claudio González, su entrenador, y el repaso a cómo está el plantel para este reinicio: “No movimos el equipo, no se fue nadie y tampoco sumamos a nadie. Arrancamos un poco tarde desde lo basquetbolístico porque se estaba refaccionando la cancha y por eso nos viene bien jugar este torneo”.

Se trata de la Copa Enzo Virgolini que tuvo su primera jornada con triunfo del local Eche ante Atlantic Sportsmen por 73 a 57 y de Los Rosarinos Estudiantil frente a Unión y Progreso por 68 a 64.

“Hay equipo para darle pelea a cualquiera. Quizás los conjuntos del Federativo estén más afinados ahora en el inicio, pero nosotros contamos con un plantel de dos jugadores por puesto y por eso nos hacemos cargo de que al final del torneo podemos estar en la pelea. Si bien en general hay irregularidad, creemos en mantener los buenos partidos que hicimos en la fase anterior”, agrega González, quien recalca la importancia de estos partidos. “Son los primeros amistosos y nos vienen bien enfrentar a rivales de jerarquía para ver dónde estamos parados y que los jugadores tengan rodaje para las primeras tres fechas del torneo que van a ser muy duras”.