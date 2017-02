Tacuara tiene staff y plantel

Tacuara, defensor del título del Torneo de Clubes Campeones de la Unión de Rosario, tiene confirmado el staff técnico y plantel. En esta oportunidad el ex Puma José Costante no será el entrenador por compromisos familiares y el capitán será Franco Massucco (Los Caranchos). La 2ª edición del certamen organizado por Logaritmo tendrá el kick off el sábado 25 desde las 10.

A Tacuara le tocará debutar ante Logaritmo, club anfitrión del certamen. Tacuara, institución ya extinguida y que tuviera una fuerte presencia en la década del 60, se conformará con un invitación XV.

El staff técnico de Tacuara lo integraran tres hombres formados en las huestes matemáticas: el histórico Octavio Craveri junto a Ignacio Monteserin y Adrián Gerbaudo. Mientras que el capitán de Tacuara será Franco Massucco, el único inconveniente es que el tercera línea de Los Caranchos se fracturó un dedo del pie y está haciendo todo lo posible para poder jugar el torneo y defender el título.

El plantel completo: Pilares: Nicolás y Agustín Vera (Universitario de Concepción del Uruguay); Gabriel Weimer y Roberto Figueroa (Tilcara) y Marcelo Fabiani (Municipal de Marcos Juárez). Hooker: Agustín Szech (Tilcara). Segundas líneas: Omar Hatum (Universitario de Concepción del Uruguay), Santiago Martínez y Lautaro Banchero (Caranchos) y Matías Daniele (Municipal de Marcos Juárez). Terceras líneas: Javier Dardano (Municipal de Marcos Juárez), Germán Savio (Tilcara), Lisandro Rosido y Gonzalo Zalazar (Caranchos). Octavos: Franco Massucco (Caranchos) y Martín Echaniz (Pampas de Rufino). Medios scrums: Estanislao Pérez (Tilcara), Mauro Deangelis (Club Camatí, Viale de Entre Ríos) y Renzo Manetti (Tilcara). Aperturas: Facundo Arias (Tilcara) y Mariano Echaniz (Pampas de Rufino). Centros: José Méndez y Manuel Palena (Caranchos), Santiago Pereyra (Pampas de Rufino) e Hipólito Pérez (Tilcara). Wingers: Brian Franco (Universitario de Concepción del Uruguay), Atahualpa Desanbenito y Froilán Bejer (Caranchos). Fullbacks: Alejandro Levrand (Ttilcara) y Julián Sialle (Caranchos).

Rosarinos invitados

Se confirmó el Cuatro Uniones con equipos rosarinos. El torneo agrupa a clubes entrerrianos, santafesinos, rosarinos y del Nordeste que no clasificaron a competencias organizadas por la UAR. De la cita serán parte los elencos que no disputarán certámenes nacionales. Para destacar los clubes afiliados a la Unión de Rugby de Rosario, participarán en calidad de invitados y serán Logaritmo y Universitario de Rosario.

Sobre las novedades para la edición 2017, no dirá presente el campeón del pasado torneo de las Tres Uniones, Estudiantes, que jugará el Torneo del Interior A. Así, serán parte de esta competencia Rowing, Tilcara y Capibá de la UER; Regatas de Corrientes, Aranduroga y un tercer equipo a definir por el Nordeste; Crar (Rafaela), La Salle, Cha Roga y Alma Juniors por Santa Fe y Universitario junto con Logaritmo por Rosario.

Los grupos: Zona A: Rowing, Alma y Regatas de Resistencia. Zona B: Tilcara, Cha Roga y Aranduroga. Zona C: Capibá, La Salle y Urne III. Zona D: Universitario de Rosario, Crar (Rafaela) y Logaritmo.

Emiliano Boffelli, el refuerzo

Argentina XV tiene como objetivo el título en la Americas Rugby Championship y el sábado debe dar otro paso. En Ushuaia, el equipo dirigido por Felipe Contepomi chocará con Brasil, y tendrá un refuerzo de lujo: el rosarino Emiliano Boffelli. Además, continúa siendo convocado Pedro Ortega (Universitario).

Argentina XV debe ganar el sábado para llegar a la última fecha con chances y no depender de nadie.

Boffelli, que integra el plantel de Jaguares, sumará minutos antes en este equipo para llegar al Súper Rugby con un poco de rodaje después de la lesión sufrida el año pasado frente a Kings en Port Elizabeth. También Facundo Gigena, pilar de la franquicia, tendrá su posibilidad de jugar ya que no viajó en el plantel para el debut en el torneo en Sudáfrica.

Por lesión no estarán Francisco Gorrisen y Axel Zapata, mientras que regresan Gaspar Baldunciel, Tomás de la Vega, Santiago Medrano, Franco Cuaranta y Segundo Tuculet.

El plantel es el siguiente: Forwards: Gaspar Baldunciel, Lautaro Bavaro (capitán), Eduardo Bello, Marcelo Brandi, Franco Brarda, Alejo Brem, Rodrigo Bruni, Tomás de la Vega, Facundo Gigena, Ignacio Larrague, Santiago Medrano, Franco Molina, Santiago Montagner, Pedro Ortega y Mariano Romanini. Backs: Santiago Álvarez, Lautaro Bazán Vélez, Emiliano Boffelli, Sebastián Cancelliere, Juan Cappiello, Franco Cuaranta, Juan Cruz González, Tomás Granella, Domingo Miotti, Germán Schulz y Segundo Tuculet.

Apertura local

Al confirmarse que dos equipos rosarinos jugarán el Cuatro Uniones, El Hincha consultó a la URR sobre el futuro del tradicional Torneo Apertura de la URR. En la entidad madre del rugby de la ciudad expresaron que se encuentran recibiendo las respuestas de los clubes para participar del torneo, y que seguramente la semana entrante habrá novedades. Habitualmente es disputado por diez clubes y en 2016 tuvo a Duendes y Los Caranchos como finalistas y siendo el Verdinegro campeón.