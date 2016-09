Tabaré Cardozo habla de “Malandra”, su nuevo disco

En el Carnaval uruguayo de 2011, la murga Agarrate Catalina sorprendió con un polémico cuplé: “La Violencia”.

Fuerte, directa, desgarradora, aquella obra ponía el foco del debate en la violencia que se vive en Latinoamérica y en el sistema de desigualdades que la crea. Su crudeza, necesaria y movilizante, generó mucho debate y críticas: “Hubo gente que malinterpretó el mensaje de la canción «La Violencia». Algunas personas pensaron que se trataba de una apología del delito, cuando en realidad era todo lo contrario”, contó a El Ciudadano Tabaré Cardozo, autor de aquel tema que hoy encuentra su continuidad en un nuevo disco de estudio titulado Malandra. “Decidí complementar esa canción con el tema «Malandra», pero de una manera más clara. Sin embargo, también hubo quienes lo malinterpretaron”, continuó quien, con la excusa del nuevo disco, se reencontrará mañana con su público local, a partir de las 21 en el Teatro de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza), para ofrecer un repaso de su nuevo trabajo discográfico.

“Aprendí que, hagas lo que hagas, siempre va a haber quienes interpreten exactamente lo opuesto a lo que quisiste decir. Hay quienes parecieran querer hallar al diablo hasta en los ojos de la Madre Teresa. Y contra eso no se puede hacer nada”, dijo a modo de conclusión Tabaré Cardozo, aunque reconoció: “Por suerte, la inmensa mayoría de la gente entendió a la perfección el mensaje de ambas canciones y comulgó con su espíritu”.

Es que tanto “Violencia” como “Malandra” buscan “desarrollar el concepto de la empatía”, tal como especifica el compositor, quien en el nuevo tema redobla la apuesta y pone en juego las dos caras de esa moneda: “«Malandra» invita a hacer el ejercicio intelectual de imaginarse en el lugar del otro, para los dos lados. No solamente le plantea al «hombre de bien» que se ponga en los zapatos del delincuente, sino que le propone al delincuente ponerse en los zapatos de un padre o una madre de familia a quienes les destrozan la vida. Tal vez eso solo no sea suficiente para cambiar este problema endémico de proporciones alarmantes en el que estamos empantanados como sociedad. Pero tal vez sí”, reflexionó.

“Malandra”, el tema que da nombre al sexto álbum del uruguayo, cuenta con la participación de León Gieco, uno de los importantes invitados al disco entre los que se suman Fernando Cabrera, Ana Prada, Pablo Silvera, Tabaré Rivero, Alejandro Balbis, La Fernández Fierro y Guzmán Mendaro, entre otros. Cada uno de ellos imprimió en el disco “su impronta personal, su voz, su alma, su bagaje cultural, su energía”, confesó Cardozo. “Pero además, me respaldan con su participación. Ponen en juego su nombre y trayectoria para rubricar y legitimar mi trabajo”, agregó.

“Tres cabezas”, “El Bien”, “Vivir” y “Todo el año es Rock&Roll” son algunos de los dieciséis temas que integran este nuevo disco, un material en el que Cardozo deja de lado la murga-canción con la que había editado sus materiales anteriores para lanzarse de lleno al rock o, mejor dicho, a la murga-rock. “Voy a presentarme con mi banda en su formación clásica de rock. Batería, bajo guitarra y teclados. Pero además, estará acompañándome el coro de murga con varios integrantes de Agarrate Catalina, entre los cuales están mis dos hermanos, Yamandú y Martín Cardozo”, puntualizó, al tiempo que aclaró que el cambio de sonoridad “no tiene demasiado marco justificativo”, como todos los procesos creativos. “Yo, más bien, hago lo que me nace y no me pregunto demasiado el por qué me nace; no lo premedito. Me fluye y sigo la corriente”, aseguró finalmente.

Eterno Carnaval

“Siempre estuve, estoy y estaré cerca del Carnaval del Uruguay”, aseguró Tabaré Cardozo, para quien ese esperado evento anual de cada febrero es su “cuna, casa y será tumba”, según dijo. Pero en los últimos años, el Concurso Oficial, que tan sólo es una parte del Carnaval, me ha tenido exiliado. Eso no ha cambiado lamentablemente. Siento que ya no tengo lugar en sus filas”, analizó con cierta nostalgia.