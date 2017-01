Suspenso, ciencia ficción, drama y animación renuevan la cartelera

NIEVE NEGRA

Protagonizada por el exitoso Ricardo Darín llega a los cines locales la coproducción argentino-española Nieve Negra, el primer largometraje del realizador Martín Hodara, quien compartió con el mismo Darín, en 2006, la dirección de La señal tras la muerte en octubre de ese año, de Eduardo Mignogna. Con un elenco que se completa con Leonardo Sbaraglia y la actriz española Laia Costa, este thriller de suspenso centra su trama en Salvador (Darín), un hombre de pocas palabras que vive aislado en el medio de la Patagonia. Su soledad obedece a un hecho trágico sucedido en su juventud que lo alejó del resto de su familia. Pero un día, la muerte de su padre trae hasta su alejado hogar a su hermano Marcos (Sbaraglia) y a su mujer Laura (Costa) para tratar la venta de los terrenos que comparten por herencia. El cruce, en medio de ese paraje solitario e inaccesible, reavivará un secreto dormido durante años: Salvador fue acusado de matar accidentalmente al hermano de ambos de un disparo durante una jornada de caza.

Cines: Monumental, Showcase, Village, Hoyts, Del Centro

ASSASSIN’S CREED

Assassin’s Creed es un film de ciencia ficción protagonizado por Michael Fassbender y dirigido por Justin Kurzel (Macbeth, Snowtown). En esta película, Callum Lynch (Fassbender) es un criminal encerrado en prisión y condenado a ser ejecutado por sus delitos. Pero Lynch recibirá una nueva oportunidad a cambio de someterse a un experimento que realizará Abstergo, una extraña entidad dirigida por Alan Rikkin (Jeremy Irons). Así, con la ayuda de Sophia Rikkin (Marion Cotillard) y a través de una tecnología revolucionaria que permite rastrear su ADN y desbloquear sus recuerdos genéticos, Lynch experimentará las aventuras de su antepasado, Aguilar de Nehra, un asesino que vivió durante la España del siglo XV, en pleno auge de Inquisición Española. Tras descubrir que su antepasado fue miembro de los templarios, Lynch repasará sus vivencias para reunir un increíble conocimiento y habilidades para enfrentarse a la poderosa y opresiva organización templaria en el presente.

Cines: Monumental, Showcase, Village, Hoyts

ES SÓLO EL FIN DEL MUNDO

Tras doce años de ausencia, un joven escritor regresa a su pueblo natal para anunciar a su familia que pronto morirá. Vive entonces un reencuentro con sus seres queridos, una reunión en la que las muestras de cariño esconden discusiones y rencores que nadie quiere que vean la luz en esas circunstancias. Es sólo el fin del mundo es una adaptación de una obra de teatro de Jean-Luc Lagarce, cuya dirección está a cargo del realizador canadiense Xavier Dolan (Yo maté a mi madre, Los amores imaginarios). Se trata de un drama protagonizado por Marion Cotillard, Léa Seydoux y Vincent Cassel, que el año pasado recibió el gran premio del jurado en el Festival de Cannes.

Cines: Del Centro

MOANA

Dirigida por Ron Clements y John Musker, quienes estuvieron a cargo de clásicos como Aladdín, La sirenita, Hércules y The Princess and the Frog, se conoce Moana, una nueva producción de Disney que presenta a la primera princesa procedente de la Polinesia. En el film una enérgica adolescente se embarca en una misión audaz para salvar a su pueblo. Durante su travesía, Moana, se encuentra con el semidiós Maui, quien la guía en su aventura para convertirse en una experta navegante. Juntos atravesarán el océano en un viaje lleno de acción, en el que se encontrarán con enormes y feroces criaturas. En el camino, Moana cumple la misión de sus antepasados y descubre lo que siempre persiguió: su propia identidad.

Cines: Monumental, Showcase, Village, Hoyts