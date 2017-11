Supermercadistas rosarinos presentaron canasta navideña barata y austera que no asuste a Papá Noel

La Cámara de supermercados y autoservicios de Rosario –Casar– presentó una canasta navideña austera acorde con el momento de pérdida de poder adquisitivo de sus clientes, que costará 79 pesos y tendrá 5 productos. El combo ya está a la venta en algunas de las cerca de 300 bocas de expendio cobijadas por esa referencia empresaria. Los comerciantes acusan una fuerte caída en las ventas, del orden del 7 al 10% interanual en volumen. Y se quejan de que, sumado a ello, las alzas en las tarifas de los servicios y en los impuestos les achican aún más sus márgenes de rentabilidad.

La Cámara presentó la canasta este martes en su sede de Urquiza al 3400 junto con datos preocupantes sobre la actividad: mes a mes, detectan una merma interanual de ventas de 7 a 10 por ciento medidas en cantidad, indicó el presidente de la entidad, Mariano Martín. En la facturación, miden un aumento de entre 12 y 19 por ciento respecto a iguales meses del año pasado. Esto, por el encarecimiento de los productos, pero siempre por debajo de la inflación general, lo que marca un retroceso de la actividad comercial.

El panorama general del sector es “flojo” y de “amesetamiento”, sintetizó Martín. Y lo adjudicó a la pérdida de poder adquisitivo de los clientes. Éstos, siguió, ya duchos en las crisis, modificaron sus hábitos más por presión de los débiles bolsillos que por conciencia del poder del consumidor. Así, migran a segundas marcas o etiquetas económicas, reducen volumen y cantidad de sus compras y revisan las góndolas con celo extremo en busca de los mejores precios.

La merma relativa de ingresos en los hogares, aclararon desde Casar, no es el único factor que tiene preocupados a los supermercadistas. El otro es el de los servicios, impuestos y tasas, que no paran de aumentar y reducen sus márgenes de rentabilidad obligándolos a agudizar estrategias para no bajar las persianas y mantener las fuentes laborales.

Una de las medidas para sostener el movimiento en estas fiestas de fin de año que se avecinan precedidas de tarifazos es la nueva edición de la canasta navideña. El año pasado, dice Martín, vendieron alrededor de 200 mil unidades. Costaba entonces 69 pesos. Este año, con un Papá Noel igual o más esquivo, la comercializarán a 79 pesos. Un costo bajo y un contenido austero que al menos permitirá el brindis y un bocado dulce en los hogares más expuestos al nuevo escenario económico.