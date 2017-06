Superliga: Rosarina y Municipalidad les presentaron el proyecto a los clubes locales

La Asociación Rosarina y la Municipalidad de Rosario presentaron en la noche del martes en el Patinódromo las que serán las bases de la Superliga, que en principio tendría su salto inicial en septiembre.

El presidente de la Rosarina, Marcelo Turcato, y el subsecretario de Deportes, Adrián Ghiglione, fueron quienes tomaron la palabra. En la reunión estuvieron dirigentes de varios de los clubes y si bien El Hincha no estuvo invitado y tampoco se cursó información oficial, hay buena data para comenzar a conocer los pormenores del certamen que se viene. Habría presentación formal en el Congreso de Deportes y Turismo de la semana próxima.

El reglamento indica que se disputará anualmente un certamen denominado Superliga, en el que participarán los diez elencos de A1, previa inscripción y presentación de lista de buena fe, más un logo y mascota de la institución. Si bien el reglamento dice anual, se referiría a que sería una Superliga por año, no a que la competencia se extendería durante todo el año.

Con inicio tentativo en septiembre se jugará todos contra todos a dos ruedas y se sortearán los partidos para definir quién comienza con la localía. Total de partidos: 18. Se propuso jugar miércoles y domingos, lo que obligaría a dos juegos semanales.

En caso de empate en las posiciones se dirimirá por sistema olímpico. Tras la fase clasificatoria, los ubicados 9 y 10 descienden. En tanto, los ubicados de 1 a 8 juegan playoffs al mejor de tres, 1-1-1 y con localía al mejor ubicado. Formato: 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5. La primera semana de diciembre serían estos cruces, cuyos ganadores pasarán al cuadrangular final con el que se definirá el torneo. Cancha, horario y cruces de las dobles jornadas los definirá la ARBB. En la primera jornada el equipo mejor ubicado de la fase regular jugará a segunda hora y enfrentará al cuarto equipo proveniente de la reclasificación de cuartos de final. El orden de partidos de la última jornada será sujeto a la definición.

Habrá un Director General de la Superliga que trabajará junto al Departamento de Prensa y Comunicación, al Tribunal de Disciplina y a la comisión técnica (arbitrajes, mesa de control). La idea es luego desarrollar departamento de Marketing, de Comunicación, Médico, Administrativo, Finanzas y Tecnología.

Se podrán usar dos jugadores extranjeros. Los menores de 19 años con dos años de actuación en el país no ocupan ficha. En el plantel habrá un mínimo de 4 fichas mayores y un máximo de 7, incluyendo a los extranjeros. Mínimo de 2 fichas menores (entre 15 y 19 años) y máximo de 8.

Se dispuso que los clubes deben tener jefe de prensa, que envíen notas y fotos. Se deberán filmar los juegos y el reglamento incluye numerosos datos sobre la infraestructura necesaria.

Los árbitros deberán estar media hora antes. La indumentaria deberá llevar el logo de la Rosarina, el local usará camiseta oscura y el visitante ropa blanca.

Talleres mostró su malestar

Los clubes de la categoría A1 hacen saber su malestar por el cambio en la definición del certamen dado a conocer por la Rosarina. En este caso fue Talleres de Villa Gobernador Gálvez el que expresó su descontento a través de su presidente Luciano Alamanni: “Queremos expresar nuestra disconformidad con el continuo cambio en el desarrollo del torneo en el cual estamos compitiendo. Sin reglas establecidas de antemano nos resulta muy difícil planificar objetivos para nuestro primer equipo. Consideramos que este último cambio sin una comunicación en reunión de delegados es un fallo por demás de arbitrario y que dejará a varios clubes sin ningún tipo de competencia. ¿Cómo entonces vamos a poder creer que el nuevo torneo que se intenta lanzar va a cumplir con todo lo que se presente? Solicitamos respetuosamente puedan rever esta situación en beneficio del básquet y de los clubes”.

Renace Aroteba

Un grupo de entrenadores de Rosario comenzó a reunirse con el loable objetivo de formalizar la refundación de Aroteba. La idea es agrupar al total de entrenadores de la Rosarina, juntar avales y organizar la nueva comisión directiva para así comenzar a trabajar. Las primeras reuniones fueron muy positivas y se habla de generar capacitaciones para sumar a las organizadas por Eneba y también poder encontrar la forma de aportar ideas y tener diálogo fluido con la Asociación Rosarina.

Aristu será el sexto refuerzo

Matías Aristu será otro de los refuerzos de Rosario para el certamen Provincial de mayores que se jugará en Santa Fe del 7 al 9 de julio. El ex Provincial viene de ser campeón del TNA con Comunicaciones de Corrientes y se suma a un grupo que tendrá (sin confirmación oficial aún) a Pablo Fernández, Rodrigo Sánchez, Rodrigo Gallegos, Guido Mariani y Omar Cantón. En las próximas horas estaría el detalle de los jugadores locales citados, así como la fecha de inicio de entrenamientos, que podría ser mañana o el lunes en cancha de Sportivo América.