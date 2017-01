Super Rugby: sin magia, Hernández out

El rosarino Raúl Aspirina Pérez tuvo ayer su primer dolor de cabeza. El entrenador de Jaguares recibió la noticia de que Juan Martín Hernández se golpeó durante el entrenamiento de ayer y estará al menos un mes fuera de las canchas, corriendo el riesgo de no llegar al debut ante Kings el próximo sábado 25 de febrero en la temporada 2017 del Súper Rugby.

Hernández durante la práctica de ayer en las instalaciones de Biei chocó con Juan Cruz Guillemaín y le provocó un traumatismo facial con fractura. Esto le demandará dos días de reposo y cuatro semanas sin poder hacer trabajos de contacto.

En 2016 al Mago le sucedió lo mismo, se lesionó y no pudo viajar a Sudáfrica para disputar los primeros dos encuentros junto a Jaguares. Para Pérez la presencia de Hernández significa mucho, no sólo desde la experiencia sino que es el jugador distinto con el que cuenta el equipo y que puede hacer diferencia.

Además, la enfermería de Jaguares se completa con Nahuel Tetaz Chaparro, quien tiene para tres meses más por la lesión en el hombro. Mismo tiempo que se espera por el alta de Tomás Lavanini (rodilla). Santiago Portillo acusó una leve molestia que lo pondría en poco tiempo a la par del grupo principal. Nicolás Sánchez realizó trabajos de kinesiología (tobillo) y se espera que la próxima semana ya esté listo para regresar a la actividad normal junto al rosarino Emiliano Boffelli . Los otros dos que se retiraron ayer con molestias fueron Manuel Montero y Rodrigo Báez.

“Esperaba mucho que arranque la pretemporada”

“Esperaba mucho que arranque la pretemporada, ya que me estoy recuperando de la lesión en la rodilla y venía entrenando solo. Aprovecho y disfruto mucho volver a estar con el equipo”, manifestó Emiliano Boffelli en el inicio de la entrevista que le brindó el rosarino al sitio web Aplenorugby.

Es que el jugador oriundo de Duendes está trabajando duro para volver a las canchas en las próximas semanas, ya que se encuentra en la etapa final de su recuperación de la rotura de ligamentos de la rodilla derecha en mayo de 2016. Durante los tres primeros entrenamientos Boffelli realizó todos los trabajos y la única diferencia con el grupo mayoritario es que no realizó los movimientos de juego con contacto. “Continúo realizando trabajo diferenciado pero ya cumplí con los seis meses de recuperación post operación. Sólo falta que me vea el médico y que me de el alta para realizar contacto de nuevo. Por suerte, no hay apuro porque el torneo recién arranca en febrero”, expresó el back formado en Duendes.

“Nuestras expectativas van más allá de los objetivos que nos pusimos el año pasado. Queremos superarlos y tener una mejor temporada. Obviamente que nos sirve mucho haber tenido un año de experiencia en el Súper Rugby. Tenemos que tratar que los errores que tuvimos no se vuelvan a repetir”, sostuvo Boffelli acerca de las metas de Jaguares para esta nueva temporada en el torneo.

Finalmente y a la hora de hablar sobre sus propios intereses, el rosarino afirmó: “Quiero seguir sumando minutos. Siempre estuve muy contento por la cantidad partidos en los que estuve el año pasado ya que no me lo esperaba. Espero poder recuperarme bien de la lesión y poder igualar esa marca”.