Suman alternativa para pagar el pasaje de colectivo

A partir de este miércoles la ciudad cuenta con una novedosa e innovadora forma de pago para el transporte urbano de pasajeros. Empieza a funcionar Movi Virtual, una aplicación para teléfonos móviles, que permitirá a los usuarios abonar el boleto de colectivo de manera simple y segura. Se suma a las opciones de pago con monedas y con Tarjeta Movi física.

Una vez más, Rosario se posiciona como pionera en innovación al servicio del transporte urbano de pasajeros. “Somos la primera ciudad en el país en implementar esta tecnología, como tantas otras en materia de movilidad. En este sentido, los aplicativos, los pagos por teléfono, los boletos electrónicos son comunes en múltiples acciones”, expresó la secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado, durante la presentación del servicio.

En esta primera etapa, la iniciativa estará disponible en el servicio eléctrico de transporte urbano de pasajeros solamente en las líneas de troles K y Q. “No es casualidad que se haga en las líneas de transporte eléctrico, donde ya venimos fortaleciendo todas las decisiones y las políticas a implementar en movilidad”, aseguró la secretaria y anticipó: “La idea es poder llegar al 100% del sistema con el resto de las funcionalidades, es decir con franquicias y con pasajes plus”.

La iniciativa busca crear un monedero virtual a través de esta aplicación que el usuario deberá bajarse e instalar en el teléfono celular. Para utilizar la herramienta, es necesario contar con una Tarjeta Movi personalizada, un teléfono celular inteligente con sistema operativo Android y una cuenta de correo electrónico en Gmail. Antes de empezar a usarla, el interesado deberá atravesar un proceso de registro, enviando una foto del DNI e ingresando distintos datos solicitados. Una vez que el pasajero se encuentra en el coche, deberá abrir la aplicación, elegir la opción “pagar”, acercar su teléfono a la máquina canceladora (como si se tratara de la tarjeta física), esperar que el ícono cambie su color y confirmar la operación. Tras superar estos pasos, se generará un ticket electrónico temporal que actúa como comprobante del pago realizado. “Esto se coteja con el chofer, que tiene que estar atento a que el usuario lo pague”, agregó Alvarado.

El usuario podrá realizar las recargas a su plataforma virtual en cualquiera de las 29 cabinas de venta y recarga de Tarjeta Movi. También podrá hacerlo en los Centros de Atención al Usuario (CAU) ubicados en los centros municipales de distrito, la Terminal de Omnibus, el Banco Municipal y la Plaza “Toribio del Luzuriaga” (San Martín y Ayolas).

Todos los movimientos efectuados a través de Movi Virtual quedarán en un registro. Permitirá al usuario conocer tanto sus últimas cargas, como los boletos abonados. Un ciudadano solo podrá tener un usuario de Movi Virtual y solo podrá estar asociada a una única tarjeta Movi física a la vez, aunque esta pueda ser modificada las veces que lo requiera.

Dentro de las operaciones que se pueden realizar con esta novedosa herramienta, una a destacar es la posibilidad de transferir saldo de forma remota desde la aplicación a las Tarjetas Movi (físicas o virtuales) que el usuario desee, ingresando el número que se visualiza en el plástico. Por ejemplo, un vecino puede cargar saldo en la aplicación Movi Virtual y distribuirlo a los integrantes de su familia. Es importante saber la confirmación de la transferencia tiene una demora de hasta 72 horas, o de entre 2 y 3 horas en caso de que se validen en una de las estaciones de Mi bici tu bici.

El boleto no aumentará en 2017 y cambiará el sistema en 2018

Este miércoles el secretario de Gobierno Gustavo Leone ratificó que el incremento de costos del transporte urbano no se trasladará a la tarifa. El precio del boleto no se volverá a debatir hasta 2018. Señaló que el boleto no aumentará en lo que resta del 2017, pese al estudio de costos enviado por el Ente de la Movilidad que arrojó un valor de 13 pesos y que en septiembre debió actualizarse a 11.

El funcionario remarcó que “la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal sostiene que en los meses de marzo y septiembre, de forma automática, se reajuste la tarifa en base a ciertos indicadores. Estos dan como referencia un nuevo cuadro tarifario”. Leone aclaró que “lo que se hizo, a través de la firma del decreto 2.141/17, es aplicar esos indicadores y aprobar el nuevo sistema tarifario”. “Se ha tomado la decisión política de no trasladar este ajuste al usuario, teniendo en cuenta el contexto económico actual”, terminó diciendo.

En 2018 entrará en vigencia el nuevo sistema de transporte, que constará de 3 redes: primaria, secundaria y líneas barriales. La primaria estará formada por 9 líneas de alta frecuencia, que circularán a través de los principales corredores de calles y avenidas, con la infraestructura necesaria para alcanzar valores óptimos de velocidad comercial. Se compondrán de 2 líneas eléctricas (trolebuses) y 7 de ómnibus convencionales y articulados.

La red secundaria estará conformada por unidades cuyo recorrido empezará y terminará dentro de la misma zona de servicio. En algunos tramos se sumarán a las líneas principales para incrementar la capacidad de dichos corredores. Estará compuesta por 23 líneas convencionales que buscarán brindar conectividad en los barrios a la vez que los vincularán en forma directa con el área central.

Las líneas de la red barrial conectarán en forma rápida distintas zonas, sin ingresar al área central, uniendo de esta manera los principales puntos dentro de los distritos.