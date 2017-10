Sukerman: “No podemos separar a Rosario de los temas nacionales”

El candidato a concejal de Rosario por el Frente Justicialista, Roberto Sukerman, consideró que la introducción de problemáticas provinciales y nacionales en el debate que se desarrolló anoche es necesaria y dijo: “No podemos separar a Rosario de los temas nacionales”.

Sukerman consideró que “cuando uno es concejal de Rosario no debe limitarse a hacer críticas o proponer sólo en lo local, sino también tener una mirada provincial y nacional”. Y ejemplificó: “Si estoy preocupado porque el gobierno nacional quiere aplicar el sistema Cobertura Universal de Salud (CUS) para la salud pública de todo el país, tengo que advertir que el candidato del PRO (Roy López Molina) lo apoya. En Rosario se duplicó la indigencia y tiene que ver con las políticas nacionales”.

Por otra parte, el ex concejal se mostró “contento” con sus intervenciones en el debate de candidatos que se televisó por Canal 5 y Canal 3. También participaron López Molina, Pablo Javkin (Frente Progresista), Daniela León (1ProyectoSantafesino) y Eduardo Trasante (Ciudad Futura).

Majo Gerez (Frente Social y Popular), Carlos Cossia (Espacio Grande) y Martín Rosúa (UCR9 son los tres candidatos que competirán en las elecciones del 22 de octubre, pero no fueron invitados a este debate. Al respecto Sukerman opinó: “Es difícil plantear si debieron o no haber estado los otros candidatos. Si cuesta organizar un debate con cinco, más difícil es con ocho. Me parece que hay veces que se deben hacer cortes y el criterio que se utilizó fue en base a los votos de las Paso”.