Stolbizer: “CFK tiene capacidad para obstruir el funcionamiento de la Justicia”

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, consideró hoy que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “tiene capacidad para obstruir el funcionamiento de la Justicia” en las causas en su contra, al tiempo que subrayó que “cualquier otro ciudadano que hubiera cometido esa cantidad de delitos ya estaría preso”.

“Cualquier otro ciudadano que hubiera cometido esa cantidad de delitos ya estaría preso en nuestro país. Los que tienen plata y poder son los que están afuera. Es la selectividad de nuestro sistema penal. No sé si habrá condiciones (para detenerla). No sé si el juez valorará que ella tiene capacidad para obstruir el funcionamiento de la Justicia”, sostuvo la diputada nacional.

En diálogo con Radio Mitre, la referente opositora se refirió a la declaración indagatoria que deberá prestar la exmandataria el próximo martes en los Tribunales de Comodoro Py por la causa Los Sauces.

“Es la causa es la que más compromete a Cristina Fernández de Kirchner de manera directa y personal, porque es una sociedad constituida por la familia Kirchner que se utilizaba como pantalla para que los empresarios beneficiados le pagaron retornos con el formato de alquiler de inmuebles que ella misma cobraba. Acá no hay intermediarios, no hay posibilidad de confundir nada”, señaló.

Asimismo, la líder del GEN se pronunció sobre el pedido que hizo la exjefa de Estado para eximir de prisión a su hija, Florencia Kirchner, que fue concedido por el fiscal federal Carlos Rívolo y por el juez Claudio Bonadio.

“Son esas cosas bastante inexplicables cómo los padres con el afán de cerrar el circuito de todos los bienes, dinero e inmuebles que tenían fueron pasando todos a sus hijos y de esta manera los han involucrado en la cantidad de delitos que ellos cometieron”, manifestó.

Y agregó: “Los hijos son responsables porque son directores de las empresas, firmantes de los cheques. Tienen responsabilidad.

Los padres harán esfuerzos para disimular, pero es bastante difícil”.

Por otra parte, la diputada nacional se refirió a su acercamiento al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien tuvo un paso por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como jefe de Gabinete.

“El haber estado dentro de ese Gobierno no genera una mancha para quienes estuvieron, porque no todos los que estuvieron están manchados. Hay gente muy respetable que ha sido miembro de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y eso no le genera una mancha de por sí. Después de tantos años si hubiera habido alguna razón ya tendrían una causa judicial”, concluyó Stolbizer.