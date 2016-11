Sólido triunfo 54-20 de Los Pumas ante Japón

La selección argentina de rugby dominó el sábado por 54-20 al combinado japonés, el primero de una gira de test-matches de noviembre, que se jugó en el país que albergará en 2019 el próximo Mundial de este deporte.

Los Pumas sacaron todas sus garras y se mostraron superiores en todas las zonas, con un Nicolás Sánchez que orquestó esta holgada victoria en el estadio Prince Chichibu Memorial de Tokio.

El cuarto argentino anotó 29 puntos, marcando 19 puntos y dos ensayos. Matias Moroni y Santiago Cordero también anotaron dos veces.

La selección japonesa empezó con fuerza, abriendo el marcador con un penal de Yu Yamada. Pero enseguida los albicelestes dominaron el encuentro: Argentina se imponía en el marcador 21-6 a la mitad del partido.

Argentina acudió al país del sol naciente en busca de una quinta victoria ante Japón. Los nipones sólo superaron al combinado albiceleste en una ocasión, en los cinco enfrentamientos anteriores.

Japón será el primer país asiático en albergar una Copa del Mundo de Rugby. Será entre el 20 de septiembre y el 2 de noviembre de 2019.

Jerónimo de la Fuente: “En el segundo tiempo fuimos mas precisos”

El rosarino Jerónimo de la Fuente se mostró satisfecho hoy por lo hecho en el Prince Chichibu Memorial Stadium de Japón y remarcó que si el equipo argentino hubiera estado tan preciso en el primer tiempo como en el segundo, la victoria pudo haber sido mayor.

“En el primer tiempo jugamos muy bien, pero dejamos pasar varias oportunidades que nos hubieran dado un triunfo más amplio. En el segundo, en cambio, fuimos más precisos y logramos aprovechar la mayoría de los quiebres para llegar al ingoal”, señaló a ESPN el rosarino, de buena labor.

Y agregó: “Durante la mayor parte del año jugamos con equipo superiores. Por eso también son buenos partidos como el de hoy, ante un rival con poco rodaje, en el que tenemos que asumir el protagonismo y aceptar que la presión la tenemos nosotros”.

Con respecto a su actuación, añadió: “Estoy contento, volviendo a ponerme en sintonía. Estoy muy feliz de poder defenderá esta camiseta”.

Síntesis:

Japón: Kotaro Matsushima; Lomano Lava Lemeki, Amanaki Lotoahea, Harumichi Tatekawa y Akihito Yamada; Yu Tamura y Fumiaki Tanaka; Amanaki Lelei Mafi, Yuhimaru Mimura y Uwe Helu; Samuela Anise y Kyosuke Kajikawa; Kensuke Hatakeyama, Shota Horie y Satoshi Nakatani.

Entrenador: Jamie Joseph.

Ingresaron: Takeshi Kizu, Koki Yamamoto, Heiichiro Ito, Kotaro Yatabe, Malgene Ilaua, Shuhei Matsuhashi, Takahiro Ogawa y Timothy Lafaele.

Argentina: Joaquín Tuculet; Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Santiago Cordero; Nicolás Sánchez y Martín Landajo; Facundo Isa, Javier Ortega Desio y Tomás Lezana; Matías Alemanno y Guido Petti; Ramiro Herrera, Agustín Creevy y Lucas Noguera Paz.

Entrenador: Daniel Hourcade.

Ingresaron: Julián Montoya, Santiago García Botta, Enrique Pieretto, Leonardo Senatore, Juan Manuel Leguizamon, Tomás Cubelli, Santiago Gonzalez Iglesias y Ramiro Moyano.

Tantos: en el primer tiempo: 5m penal de Tamura (J); 12m try de Moroni (A); 18m penal de Sánchez (A); 22m penal de Tamura (J); 31m penal de Sánchez (A); 34m try de Sánchez convertido por él mismo (A); 39m penal de Sánchez (A). Segundo tiempo: 3m y 8m tries de Cordero y Moroni convertidos por Sánchez (A); 11m try de Mafi convertido por Tamura (J); 22m try de Sánchez (A); 24m y 34m tries de Cordero y Cubelli convertidos por Sánchez (A); 40m try de Lemeki convertido por Tamura (J).

Árbitro: Roman Poite (Francia).

Cancha: Prince Chichibu Memorial (Tokio).