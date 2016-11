Solamente dos duelos en la Rosarina, pero picantes

Con dos encuentros se pondrá en marcha hoy la 14ª fecha del certamen local de primera A, que se extenderá hasta el próximo lunes.

Por la zona A2 jugarán hoy desde las 21.30 Unión y Progreso ante Puerto San Martín y Sportsmen Unidos frente a Caova. Se trata de duelos importantes, ya que estos son elencos protagonistas que pueden comenzar a abrochar su pasaje para jugar la segunda parte de la temporada en la zona de privilegio.

Mientras, el viernes habrá tres partidos interesantes en la continuidad de la actividad, con Ciclón ante Gimnasia y Esgrima (A1), Provincial frente a Banco de Santa Fe (A2) y Alumni de Casilda con Regatas (A2).

En tanto, para el domingo quedarán dos juegos, Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Atlético Fisherton (A1) y Temperley vs. Los Rosarinos Estudiantil (A1).

La acción se cerrará el lunes con el encuentro entre El Tala y Echesortu.

Los cinco mejores de cada una de las zonas clasificarán para disputar la segunda etapa en la zona de privilegio, mientras que los otros cuatro jugarán en el grupo reclasificatorio junto a los elencos que lleguen desde la primera B. En este fin de año no habrá campeón de las primeras divisiones, sino que competirán para ganar una ubicación en la segunda fase.

Ascenso

En el certamen de primera B esta noche se completará la fecha 17 con el choque entre Universitario y Saladillo en cancha de Calzada.

Y en tercera división mañana se abrirá la fecha 17 con tres encuentros: Garibaldi vs. Ben Hur, Horizonte vs. Sportivo Federal y Paganini Alumni de Granadero Baigorria vs. Unión Sionista.

Momento de presentarse

Santa Paula de Gálvez presentó el lunes su plantel e indumentaria para la nueva temporada de la Liga Provincial Copa Santa Fe. El Azul será el organizador del partido inaugural, con escenario en el estadio Víctor Comelli mañana a las 21.30 ante Racing de San Cristóbal.

El lunes también El Tala realizó su media day, en tanto que ayer fue el turno de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Atlético Sastre y mañana se presentará en sociedad Colón de Santa Fe. El viernes se completará la primera fecha y de los equipos rosarinos serán locales Sportsmen, Talleres y El Tala.

Los Spurs están en franca mejoría

Tras un par de partidos en los que estuvieron desconocidos, los Spurs continúan mostrando señales de mejoría y en ese camino, el lunes consiguieron un buen triunfo en casa ante Miami Heat por 94-90. Manu Ginóbili anotó 2-2 en triples, aportó 4 rebotes y 2 asistencias durante sus 16 minutos de acción. El base argentino Nicolás Laprovittola no jugó por segundo partido seguido.

Kawhi Leonard fue el máximo anotador del ganador, terminando con 24 puntos, además de 12 rebotes. LaMarcus Aldridge lo acompañó con 18 tantos, mientras que Pau Gasol sumó 12 y 8 rebotes.

Mientras, Nueva York le dio un nuevo golpe a unos Mavericks que no levantan cabeza. Fue un claro 93 a 77 en el Madison Square Garden para la séptima derrota del equipo de Rick Carlisle en esta campaña. El argentino Nicolás Brussino entró con el partido prácticamente sentenciado, jugó 8m06s, tiempo en el cual aportó 5 puntos (1/1 en dobles y 1/2 en triples), 2 rebotes, 1 asistencia, 1 pérdida y 1 tapa. Aunque el trámite ya estaba bastante distorsionado por la superioridad de los Knicks, Nico mostró buenas cosas en esos minutos de juego.

Por su parte, Los Ángeles Clippers aplastó a Brooklyn Nets por 127 a 96 y el ala pívot argentino Luis Scola tomó 3 rebotes y dio 1 asistencia en 14 minutos en cancha, en los que no anotó.

Austin, con Garino

Con buen aporte de Patricio Garino, Austin Spurs ganaron en su seguna presentación en la D League. El equipo filial de San Antonio se recuperó de la derrota en el debut y goleó a los Reno Bighorns (filial de Sacramento) por 115 a 92. El marplatense fue el jugador de su equipo con más minutos en cancha (25) y respondió de buena manera, con 10 puntos y 2 rebotes, lanzando 3-6 en dobles, 1-2 en triples y 1-1 en tiros libres. Su tercera presentación será mañana ante este mismo rival.

El tablero

Acción de A y TNA

En el lunes de Liga Nacional A, Quilmes de Mar del Plata le ganó a Argentino de Junín (sin Cristian Cortés) por 94 a 89, mientras que San Martín Corrientes doblegó a Atenas de Córdoba (Diego Lo Grippo 12) por 80 a 68 y Bahía a Boca por 75 a 68. Mientras, Estudiantes de Olavarría superó a Atenas de Carmen de Patagones por 88 a 85 en el único duelo del lunes en el TNA. El rosarino Rodrigo Sánchez hizo 14 puntos y 6 rebotes en el ganador.

Ahora, Bahía de América

Debido a la suspensión internacional para la Confederación de Brasil, Bahía jugará la Liga de las Américas, mientras que Olímpico sería invitado. Los equipos brasileños no podrán competir en la próxima Liga de las Américas, y como Bahía es finalista de la Sudamericana ante Mogi das Cruzes, aún perdiendo entrarían. Olímpico de La Banda, probablemente será invitado. San Lorenzo y La Unión de Formosa ya tienen su cupo garantizado.

Se abre el Sudamericano

El seleccionado argentino femenino Sub 15 tendrá hoy fecha libre en el Sudamericano que se abrirá en la ciudad ecuatoriana de Ibarra. Argentina debutará en la zona A mañana desde las 22 frente a Perú y el viernes lo hará ante Ecuador, equipo ante el que perdió un amistoso. En la zona B jugarán Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela. Hoy se abre con: Chile vs. Colombia, Venezuela vs. Uruguay y Ecuador vs. Perú. El sábado será momento de cruces, y el domingo, de definir posiciones.

Mateo Pérez, de selección

El jugador de Náutico Mateo Pérez fue convocado al seleccionado Sub 14 de Argentina para entrenar del 22 al 26 de noviembre. Como se licenció a tres jugadores para que puedan jugar el Hexagonal Final U15, se buscó reemplazantes y entre ellos está el pibe de la selección rosarina. Los DT son Iván Najnudel (director técnico), Juan Manuel Gattone y Daniel Farabello (asistentes técnicos).