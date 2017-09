Socios de Newell’s piden la remoción de integrantes del órgano fiduciario

Un grupo de socios de Newell’s solicitó al juez Fabián Bellizia la remoción de los integrantes del órgano fiduciario que controla a los dirigentes del club, en el marco de la ley de salvataje financiero de las entidades deportivas en el que se halla desde 2009, informó uno de ellos, el abogado Gabriel Monserrat, esta tarde a Télam.

“El juez Fabián Bellizia, como su función lo indica, no puede tomar más decisiones que las que la ley lo faculta, algo que los que no son letrados no tienen por qué saberlo, por eso como abogado y socio de Newell’s preocupado por las barbaridades que ha cometido la comisión directiva de (el presidente Eduardo) Bermúdez solicitamos que el magistrado revea la actuación de los integrantes del órgano fiduciario, que fueron nombrados en 2009 con un mandato hasta 2021, con muy buenos sueldos”, declaró Monserrat.

“Hay otros socios preocupados por la actuación de Bermúdez, como (Daniel) Giraudo, quien debe declarar ante el juez Bellizia por sus dichos sobre actos de gobierno de Bermúdez, alguien que está enfrentado con (Futbolistas Argentinos) Agremiados y con la AFA, y que no dialoga con ellos y no habla con nadie, ni siquiera con nosotros, que somos todos socios e hinchas de Newell’s preocupados porque le vaya bien al club y que no termine como Ferro o como Talleres”, abundó Monserrat.

Por su parte, el dirigente de la agrupación opositora Lepra Unida Guillermo Muñoz declaró esta tarde en LT3 que “no hay nadie más opositor que yo a (el presidente Eduardo) Bermúdez, pero esta comisión ganó las elecciones y nosotros no vamos a moverle la mesa para que se caiga, a diferencia de estos opositores o ‘new’ opositores, que ahora salen a pegarle cuando en realidad este es el gobierno de (los ex presidentes Guillermo) Lorente, (Jorge) Ricobelli y Bermúdez”.