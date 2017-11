Sistema global: en Rosario se debate el cambio climático

La intendenta Mónica Fein inauguró junto al arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, y Francisco Casiello, decano de la Facultad de Química e Ingeniería de la Universidad Católica Argentina (UCA), el seminario internacional “Sociedad y Cambio Climático. La Globalización de la Indiferencia. Un aporte desde América Latina”. El encuentro se desarrolló este martes en la sede de la UCA.

Durante la jornada se escucharon conferencias magistrales de Jeffrey Sachs, director de la Red Global Española para el Desarrollo Sostenible; y de monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Francisco Casiello, decano de la Facultad de Química e Ingeniería de la UCA, quien marcó el profundo compromiso de la institución “con el cuidado ambiental con la protección del ambiente”.

“Asumimos el desafío de convocar a todas las ciudades, para luchar contra el Cambio Climático, ante la invitación del Papa Francisco en Roma. Ese es un desafío que él marca en su encíclica Laudato Sí”, expresó la intendenta de Rosario durante su discurso inaugural.

“Las ciudades donde podemos encontrar el rostro humano, los ojos de aquellos que después de una inundación han perdido todo, las ciudades que sufrimos junto a tantos ciudadanos las consecuencias del cambio climático tenemos un rol que cumplir”, marcó la mandataria.

Asimismo, Fein destacó la participación de las ciudades en la Cumbre del Cambio Climático (COP 23), en Naciones Unidas, donde se debatieron acciones para enfrentarlo y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Acá estamos, haciendo cuentas, rindiendo un nuevo compromiso, convocando ayer a más de 130 ciudades que forman parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), que tiene sede en Rosario. Ochenta de ellas ya terminaron el inventario de gases de efecto invernadero para poder trabajar sobre esos temas. Como lo hizo Rosario que lo acaba de presentar”, destacó la intendenta.

“Nosotros queremos seguir apoyando, impulsando, comprometiendo a las ciudades, como nos pidió el papa Francisco, para que nuestra voz se escuche muy alto y para que nuestra voz sea la voz de los más vulnerables, de los más pobres, de los que más necesitan y donde el cambio climático más nos afecta”, dijo la titular del Palacio de los Leones.

Para finalizar, la intendenta exhortó a asumir el compromiso “como el nuestro, con los residuos, los espacios verdes, el transporte público. Y fundamentalmente con los ciudadanos y la participación social: reforzando el diálogo con los movimientos sociales”.

A su turno Jeffrey Sach hizo referencia a la ausencia de su país de origen, Estados Unidos, en el acuerdo por el cambio climático. Para el economista esta falta es temporal y se debe a las políticas actuales norteamericanas.

“Ayer hubo un artículo sobre la empresa General Electric que decía que sus acciones bajaron un 30% en el último año, porque la empresa no hace un buen uso de los combustibles fósiles, no usan energías renovables, se lo dije a su CEO hace un par de años, no escuchó, ahora el precio de las acciones bajaron notablemente por no ir por el camino correcto”, dijo Sach y agregó: “Los que se queden atrás van a perder sus mercados, su economía”.

Más adelante hizo hincapié en la importancia de buscar nuevas formas de energía, como la solar o eólica. Una energía baja en carbono que junto a otras medidas logre ciudades más sustentables. También destacó el buen uso del suelo para lograr una agricultura sustentable. Sumados a salud y educación de calidad para todos y el desarrollo de una sociedad de la innovación, completó el director de la Red Global Española para el Desarrollo Sostenible.

A su turno, el Arzobispo de Rosario, Monseñor Eduardo Martín, destacó: “Este encuentro tiene el significado de tomar conciencia de la realidad de nuestros hermanos pobres y excluidos y de la casa común que están íntimamente vinculados” y más adelante pidió mayor compromiso de los dirigentes políticos “que son los agentes del bien común, no los gerentes del bien común”.

El canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, Sánchez Sorondo, consideró que “en la reunión del Grupo de los 20 -que se realizará en Argentina en 2018-, el Cambio Climático tiene que ser el tema principal y ustedes, los intendentes, son determinantes para que eso ocurra”.

A continuación, se realizaron las charlas magistrales y luego un panel de intendentes sobre “Actualidad y desafíos de los compromisos asumidos en el Coloquio Esclavitud Moderna y Cambio Climático”, que fue coordinado por la intendenta Mónica Fein. Del mismo participaron mandatarios de ciudades de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Ecuador y Alemania.

Firma del Compromiso de Rosario

Al finalizar el panel de debate entre intendentes de Argentina, países latinoamericanos y de Alemania, los representantes firmaron el Compromiso de Rosario mediante el cual concuerdan acciones tendientes al cuidado del medio ambiente y sustentabilidad de las ciudades. Entre las premisas del acuerdo se mencionan impulsar nuevas formas de producción y consumo que motoricen las economías locales y sean más inclusivas y sustentables. Asimismo se comprometen a orientar sus políticas hacia modos más eficientes de consumo de recursos tanto materiales como energéticos y trabajar para reducir la vulnerabilidad de los sectores más pobres de la población, mejorar su hábitat y sus capacidades sociales.