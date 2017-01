Sindicatos reciben donaciones y habrá un recital solidario

Se suman sindicatos a la recepción de ayuda para los afectados por las recientes lluvias en la provincia de Santa Fe. También se programó, para el jueves 26 de enero, un recital solidario con bandas rosarinas cuya entrada será una ayuda para las familias comprometidas.

SINDICATO PEAJE

El Sindicato de peajes (Sutracovi) inició una colecta solidaria para ayudar a personas que han sufrido inundaciones y para ello solicita colchones, ropa, agua lavandina, alimentos no perecederos. Se pueden acercar las donaciones a calle Luis Borghi 619 (San Lorenzo) o en cualquier estación de peajes de la provincia de Santa Fe .

LUZ Y FUERZA

El Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario comunica que se están recibiendo donaciones para asistir a las familias afectadas por las inundaciones: lavandina, productos de limpieza, leche larga vida, agua mineral, pañales, alimentos no perecederos, etc. A los afiliados al gremio, se les solicita notificar del envío a su respectivo delegado de sector. En general, se puede entregar personalmente a la sede central del sindicato, Paraguay 1135, de lunes a viernes de 8 a 16 o comunicarse al 4260260 ó 4803862/63.

El gremio recibe la ayuda también en sus seccionales: Carcarañá (Chacabuco 894), Casilda (Irigoyen 1986), Firmat (Entre Ríos 683), San Lorenzo (Dorrego 2687), Villa Constitución (Irigoyen 182 )y Villa Gobernador Gálvez (Libertad 997), en el mismo horario.

SINDICATO NORTE

La Nueva Organización de Trabajadores Estatales hace un llamado a la solidaridad a los afiliados y a la comunidad en general para donaciones para personas inundadas (colchones, ropa de cama, artículos de limpieza, pañales, etc.). Se reciben en la sede gremial ubicada en calle Urquiza 1611 PA. Se puede llamar al 4210424.

Club Rosario Central

Hasta este viernes se reciben donaciones en la sede Pichincha, de bulevar Oroño 49bis, de 9 a 12 y de 18,30 a 21. se solicitan productos de limpieza: cloro, detergente, esponjitas, trapos, desinfectante, bolsas de residuos, secadores, escobas, trapos de piso, etc. También artículos de aseo personal (jabón, shampoo, dentífrico, toallas higiénicas, desodorante, repelente insectos, papel higiénico, alcohol en gel), alimentos no perecederos, toallas y toallones (no se recibe ropa).

recital en vorterix

El próximo jueves 26, en el Teatro Vorterix Rosario, de Salta 3519, se realizará a partir de las 20 el recital Rock por Santa Fe, en solidaridad con los afectados por las inundaciones en la provincia y, además, como medio para recibir donaciones a título de entrada, que será, por lo demás, gratis. Participarán los grupos Cielo Razzo, Los vándalos, Vudú y más bandas