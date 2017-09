¿Sin Ruben el domingo ante Banfield?

Central se prepara para afrontar tres partidos en siete días. Y teniendo en cuenta que el equipo no pudo ganar en las primeras tres fechas del torneo, flota la sensación de que habrá mucho en juego. Es que además de recibir a Banfield y de visitar a San Martín en San Juan por la Superliga los próximos domingos, el Canalla buscará avanzar en Copa Argentina el miércoles. Y lo hará nada menos que ante Boca.

En este escenario, Paolo Montero debe armar un once para recibir al Taladro teniendo en cuenta que, tres días más tarde en Mendoza, definirá en un mano a mano con los Xeneizes su suerte en la Copa.

Aunque todavía no hay certezas sobre lo que planea Montero, todo indica que Marco Ruben no estará en cancha el domingo. El delantero no fue descartado aún. Pero la distensión que sufrió el lunes pasado en un músculo intercostal lo dejaría al margen del juego. Además, y siempre hablando del partido ante Banfield en Arroyito, el DT podría preservar a otros habituales titulares. ¿Nombres propios? Todavía no hay. Pero si se pueden mencionar a quienes tendrían su oportunidad ante el Taladro. Entre ellos: Tobio, Elías Gómez y Germán Herrera.

Los auriazules entrenaron ayer por la mañana en Arroyo Seco. Y repetirán hoy, en el mismo turno y lugar. Allí habría práctica de fútbol y Montero empezará a darle forma al equipo para recibir a Banfield.

Se quedan en Cuyo

La dirigencia de Central y el cuerpo técnico acordaron ayer que, para afrontar los partidos por Copa Argentina ante Boca en Mendoza y frente San Martín en San Juan por el torneo local, el plantel permanecerá en tierras cuyanas. Los auriazules volarán el martes en chárter a Mendoza para jugar el miércoles con el Xeneize y quedar alojados allí hasta el sábado. Ese día, se trasladarán en micro hasta San Juan. Apenas finalizado el duelo con San Martín, volverán en chárter a Rosario.

“Siempre favorecen a Boca”

Mauricio Martínez fue uno de los futbolistas del plantel que expuso la disconformidad que existe por la fecha definida para jugar ante Boca por Copa Argentina. La queja auriazul apunta al día más de descanso que tendrán los Xeneizes, que juegan el sábado ante Vélez por la Superliga. Mientras que los de Arroyito se medirán con Banfield el domingo.

Ante la situación, Martínez no anduvo con vueltas. “Siempre lo favorecen a Boca”, dijo el ex Unión, dejando a la vista que la noticia sobre cuando se disputará el encuentro ante los de la Ribera por Copa Argentina no cayó nada bien en el seno del plantel centralista.

—Les toca enfrentar a un Boca que atraviesa un gran presente futbolístico.

—Sí, tal cual. Pero nosotros también somos un rival duro. Creo que va a ser un lindo partido y el que haga mejor las cosas va a pasar de fase.

—Boca tendrá un día más de descanso que ustedes. ¿Pensás que eso puede condicionarlos?

—Creo que siempre hay un favor para los más grandes. Pero hay que tomarlo con calma. Si programamos bien las cosas, vamos a hacer un gran partido y pasaremos de fase.

—Con esto del día extra de descanso que tendrá, ¿sentís que está favorecido Boca?

—Desde mi punto de vista, creo que siempre lo favorecen a Boca. Pero tenemos que estar tranquilos y trabajar en la semana para afrontar el partido del domingo ante Banfield. Eso es lo primero. Después vamos a trabajar sobre el partido con Boca.

—¿Preocupa no haber podido ganar en estas primeras tres fechas de la Superliga?

—Como preocupar, preocupa. Pero estamos muy tranquilos. Sabemos que el objetivo que tenemos es muy claro. Nosotros nos vamos a ir conociendo partido tras partido mucho mejor. Esperemos hacer un gran partido el domingo y dejar los tres puntos en casa.

—De todos modos, no será fácil jugar ante Banfield sin pensar en lo que viene con Boca.

—Si pensamos en el partido con Boca antes del que tenemos este domingo, estamos mal. Nosotros tenemos en mente el partido con Banfield, que necesitamos ganar como sea con nuestra gente y en nuestra cancha.

“Jugaré donde quiera el entrenador”

“En lo personal estoy muy contento, creo me voy afianzando cada vez más”, señaló Martínez sobre su rendimiento en este arranque del torneo, jugando como marcador central. Sin dudas, el ex Unión fue uno de los jugadores más regulares del equipo en estas primera tres fechas. Y lo hizo jugando fuera de su posición de oficio, la de volante central.

De cara a lo que viene y con Tobio a disposición, Montero tendrá que decidir si mantiene a Martínez en la defensa, o si le da una chance al ex Boca.

—¿Te gustaría seguir en la defensa o preferís pasar al mediocampo?

—Estoy muy contento, me estoy afianzando muy bien en la defensa. Y como les dije la otra vez, acá estamos todos para sumar y aportar nuestro granito de arena. Ahora la responsabilidad es del técnico, y va a jugar el que el técnico quiera.

—Pero a vos, ¿en qué posición te gustaría jugar?

—Yo no tengo problemas de volver al medio o seguir jugando dónde estoy. Yo voy a jugar dónde me toque.

—¿Hablaste con Montero la posibilidad de pasar al medio?

—Lo hablé desde un principio, pero ahora no tuve la posibilidad de hacerlo. Cuando se dé la chance, le voy a decir que no tengo ningún problema en jugar dónde él quiera que juegue. Obviamente que estoy pasando un momento bueno y eso me genera confianza. Si Paolo quiere que vuelva al medio lo voy a hacer de la mejor manera.