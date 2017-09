Sin precedentes en el país: embarazada de gemelos y mellizos a la vez

En un caso sin precedentes en el país, una mujer que vive con su pareja en la ciudad de Río Grande, Usuahia, se enteró en las últimas horas que está embarazada de gemelos y mellizos a la vez. La sorpresa y el miedo fueron grandes: serán padres primerizos y no se sometieron a ningún tipo de tratamiento de fertilización asistida.

Tras una ecografía, el obstetra le informó a los futuros padres que en las imágenes se observó que en el vientre de la madre hay tres bolsas: una alberga a los gemelos y las otras dos, a los mellizos.

Yanina Gutiérrez y Matías Graf recibieron la novedad del embarazo múltiple.

“El médico tardaba en decirnos qué pasaba hasta que rompió el silencio”, señaló la mujer nacida en Santiago del Estero y radicada en Tierra del Fuego.

“‘Doctor, no me asuste’, le dije. Mi novio miraba la pantalla, y lo miraba al médico, miraba la pantalla y lo miraba al médico”, agregó la mujer.

Según contó Yanina, el mismo médico no salía de su asombro y le preguntó: “¿Tu familia es descendiente de mellizos?”.

“A esa altura ya estábamos emocionados y contentos porque sospechábamos de que íbamos a tener dos pero el médico me dijo: ‘No, son más’. ¡Trillizos!, pensamos nosotros y el doctor nos terminó confirmando ‘¡son cuatro, en cada punta están los mellizos y en el medio los gemelos!’ Nos hizo sentir el corazón de todos”, contó A Noticias Argentinas.

“Es muy loco porque de ser dos pasamos a ser seis. Estamos felices. Yo veía tres bolsitas, pero como es la primera vez que transitamos esto, no sabíamos de qué se trataba, por eso nos quedamos callados”, dijo Matías en declaraciones publicadas en el portal local El Sureño.

El futuro padre mencionó que en los próximos días viajará a Buenos Aires para que a su pareja la asistan en un hospital de mayor complejidad, ya que se trata de “un embarazo de riesgo, según le comunicaron los médicos.

“Hay muchas posibilidades de que los bebés nazcan a los seis meses. Por eso vamos a Buenos Aires y cuando volvamos a Río Grande ya vamos a volver con los bebés”, precisó Graf.

Madre primeriza y sin fertilización asistida

Yanina recién entró en el tercer mes de embarazo aunque de acuerdo a lo que publicó el portal de noticias fueguino, “su panza parece de cinco meses”. Pero el sábado Yanina recién entró al tercer mes.

“Es un caso raro entre lo raro”, dijo a El Sureño Nuncia Llobeta, la ginecóloga que atiende a la pareja.