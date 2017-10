Sin pistas sobre el crimen de Milton, un pibe de La Granada

Hace seis meses, una empleada doméstica de barrio La Granada denunció que uno de sus cinco hijos, de 17 años, había sido detenido por la Policía y golpeado durante horas. La mujer explicó que hacía años que lo hostigaban porque lo acusaban de ser hijo de Claudio Pájaro Cantero, el líder de Los Monos, y desmintió tener vínculos sanguíneos con esa familia. Anteayer, su hijo Milton Nahuel González fue asesinado. La Policía informó que el pibe estaba estacionado en zona oeste cuando desconocidos lo atacaron a balazos. El amigo que lo acompañaba recibió dos disparos pero igual logró manejar hasta un centro de salud y dejar a Milton, que murió en el quirófano. Su amigo fue detenido. Hasta ayer los investigadores no tenían sospechosos identificados. Sobre versiones que volvieron a vincular a la víctima con la familia Cantero, ninguna fuente oficial lo confirmó. Y quienes lo conocían lo negaron.

“Vos no sabés la pobreza que tiene la familia de ese pibe. No ltenían plata ni para la sala velatoria”, contó ayer una vecina de La Granada que acompañó a Laura, la mamá de Milton, en su momento más difícil. “Milton no era ni hijo ni ahijado del Pájaro. Su mamá Laura conocía a Claudio Cantero de chico, del barrio, porque se criaron juntos. Pero nada que ver que digan que su hijo era el ahijado porque tenía el pelo largo y cierto parecido. Son re pobres, Laura se gana la vida limpiando casas”, agregó.

De hecho, a fines de marzo pasado Laura denunció en Fiscalía que su hijo de 17 años era hostigado por policías y gendarmes que lo acusaban de ser un hijo no reconocido de Cantero. Y lo desmintió.

“Que conste que mi hijo es víctima de persecución policial desde hace un tiempo considerable. Lo han detenido en la vía pública y hasta demorado en comisarías por el solo motivo de no recordar su número de documento de memoria. Que donde lo ven, lo demoran y lo agreden”, dice textual la denuncia que presentó Laura en marzo pasado ante la fiscal de Violencia y Corrupción Institucional Karina Bartocci.

“Estoy desesperada. Ya no se a quien recurrir. Es la tercera denuncia que hago. En la Fiscalía me dijeron que vaya a los medios porque es grave”, contó la mujer a El Ciudadano en marzo pasado: “Lo hostigan, lo golpean y le dicen que se vaya del barrio porque lo van a matar y tirar en un zanja”.

Ayer, algunos allegados al adolescente asesinado decían que no tenía vínculo con los Cantero, pero que de más chico solía presentarse como el hijo o el ahijado del Pájaro, sólo para ganar un poco de respeto en el barrio de crianza de ambos. Algunos policías dijeron saber de “oídas” que Milton era ahijado, y otros, primo hermano del Pájaro.

“Lo entregaron”

El móvil del crimen de Milton no estaba esclarecido ayer. Ni el fiscal de Homicidios Luis Chiappa Pietra ni la Policía de Investigaciones tenía ayer sospechosos identificados. Lo que sí dijeron es que el auto que ocupaba Milton cuando lo mataron, un Volkswagen Gol gris, “días atrás habría efectuado detonaciones” en la zona de Mendoza al 9900.

Pero los vecinos de La Granada decían otra cosa. Un conocido de Milton dijo que el martes a la tarde alguien de zona oeste lo fue a buscar a su barrio del sur. “Le ofreció que lleve algo y él cruzó la ciudad con Matías, su amigo de confianza”. Pero parece que cuando llegaron a Magaldi al 8700 los emboscaron.