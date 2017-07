Sin iglesia pero con mucho amor

Noche de gran fiesta la de anoche, al menos para todos los invitados al casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, y seguramente para la prensa que vivió una suerte de “paseo de estrellas” sobre una alfombra roja preparada para la ocasión en el complejo City Center Rosario, donde tuvo lugar la celebración.

La pareja de Messi y Roccuzzo se casó sólo por civil dentro del City Center alrededor de las 19. En la previa se filtró en las redes sociales una foto de la libreta que firmaron los novios, ante los 280 invitados que seguían llegando todavía luego del casamiento pero con una ubicación segura en la fiesta posterior.

En medio de tanta información, hay un detalle que llamó la atención: Leo y Antonela no se casarán por Iglesia. ¿El motivo? Según revelaron fuentes eclesiásticas rosarinas, “ellos pidieron un turno para casarse en la Catedral rosarina, un lugar en el que finalmente los novios y sus familias desistieron de hacer la ceremonia religiosa por cuestiones de seguridad”.

Tampoco la Iglesia permitió que se oficie una ceremonia en el Casino City Center, donde fue la fiesta porque, según se dijo, son espacios no permitidos para cualquier ceremonia o ritual que tenga a la iglesia como oficiante.

Tras descartar la Catedral, el crack del Barcelona y la Selección Argentina intentó casarse en un altar que se armaría en el complejo City Center, donde anoche un juez local los casó por civil. Sin embargo, un vocero del círculo íntimo del arzobispo Eduardo Martín señaló por qué no se pudo llevar a cabo esta opción: “La jerarquía está muy reacia a autorizar ceremonias fuera de las parroquias, iglesias, templos, capillas y otro ámbito religioso, sobre todo en un sacramento como el del matrimonio”. Por otra parte, la Iglesia se negó terminantemente a oficiar una ceremonia en un lugar como un casino. Estas mismas fuentes negaron que la razón por la cual no se casaban por Iglesia fuera que la pareja no había hecho el tradicional curso de preparación matrimonial.

10 es UN GRAN NÚMERO

El número que le tocó al astro del fútbol y su pareja en la libreta de casamiento es el 77.510. Es decir, termina en 10, el mismo número que porta en su camiseta del Barcelona y el de la Selección argentina. Como se sabe, esas coincidencias no se dejan pasar así nomás y rápidamente el número se hizo viral ya que todos creyeron ver allí una mano del destino que acompaña al 10 más famoso del mundo.

La suite presidencial

Desde ayer por la mañana, las 188 habitaciones del hotel Pullman City Center comenzaron a ser ocupadas exclusivamente por los invitados a la llamada “boda del siglo”. Familiares, amigos, futbolistas y técnicos fueron tomando posición a medida que arribaron al complejo, con excepción de los novios, que lo hicieron a última hora de la tarde del jueves. Para los primero novios y luego matrimonio fue reservada la llamada “suite presidencial” del hotel, que dispone de 134 metros cuadrados, cocina independiente, comedor con mesa de mármol de carrara, living completo, biblioteca y espacio de lectura. Además, la habitación tiene vestidor, baño con hidromasaje circular y está románticamente decorada con arañas, candelabros y obras de artes de artistas nacionales y extranjeros. La tarifa por noche de esa habitación ronda los 7.500 pesos. Seguramente se trató de una cifra irrisoria en relación a la movida económica que generó la celebración.