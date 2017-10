Sin Argentino en 2018: suspender no es la solución

Al conocerse la noticia de la cancelación del Campeonato Argentino en 2018, la primera reacción fue de sorpresa y luego de análisis. Pero durante ese proceso, en ningún momento se puede eludir el sentimiento de decepción. Dicho certamen es el torneo más antiguo del rugby argentino, en el que juegan los mejores jugadores de cada Unión o provincia.

Es verdad que en los últimos años se ha visto privado de los mejores intérpretes por el sistema de detección de talentos por parte de la UAR. Después pasó de jugarse a principio de año, para ser el torneo que le baja el telón a la temporada.

Son varios los motivos que esgrimen aquellos que sólo piensan en sus intereses y deciden suspender la disputa de un campeonato de tamaña importancia.

Si no hay interés en televisarlo por la señal que tiene los derechos, seguramente habrá canales provinciales que le den prioridad para transmitir estos partidos. Para la Urba, el Campeonato Argentino puede no representar un torneo para acrecentar sus arcas, pero para las uniones del interior, este certamen es un motivo para poder ofrecer su seleccionado a distintos auspiciantes y realizar una buena campaña genera una diferencia con el corte de entradas. ¿El Argentino es un torneo costoso? Los balances de las uniones arrojan buenos números, y siempre se habla de invertir y no de costos.

Así como a los torneos de clubes (Nacional e Interior) se les encontró una solución, también el Campeonato Argentino de Uniones debería tener la misma prioridad. La solución no puede ser dejar de jugar un campeonato, a menos que atente contra los intereses del rugby argentino.

Un torneo en el que aún los jugadores lo disputan para representar a su unión o provincia después de ser seleccionados (premio al esfuerzo) y para mostrarse ante los entrenadores de la UAR: ¿atenta contra los intereses del rugby nacional?, ¿O contra las arcas de la UAR y las uniones locales?, ¿Ataca al juego? En absoluto. No jugarlo sí atenta contra la política de invertir y buscar la excelencia.

La decisión

La edición número 74 del Campeonato Argentino será la última. La UAR suspendió el torneo de Uniones y no habría intenciones de reflotar el certamen más antiguo del rugby nacional.

El pasado domingo, a través de los canales oficiales, el Consejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby informó que resolvió por unanimidad suspender para el 2018 la realización del Campeonato Argentino de Mayores, niveles Campeonato, Ascenso A y Ascenso B.

La Comisión de Competencia, a requerimiento de la Mesa, analizó el Campeonato Argentino de Mayores y elevó sus opiniones al Consejo, que en la reunión de la fecha resolvió la suspensión, no incluyendo en el calendario 2018 los niveles Zona Campeonato, Ascenso A y Ascenso B, manteniendo el Nivel Desarrollo, que es conocido como “Súper 9”, con la posibilidad de incorporar al mismo algún otro Seleccionado Provincial y procediendo a analizar nuevos modelos de competencias.

También se resolvió ampliar la competencia nacional de clubes con dieciséis equipos más, que se incorporarán a los mismos para que haya así ochenta clubes participando en dichas competencias y analizar, también, la ampliación a competencias regionales.

Víctor Luaces, prosecretario de la UAR a cargo de Competencias, explicó que “la Comisión ampliada en forma unánime ratifica la política de los últimos 4 años de la UAR y priorizando y destinando los mayores esfuerzos al desarrollo y competencia del rugby de clubes que es el motor distintivo del rugby argentino”.

Carlos Araujo, presidente de la UAR, manifestó que “esta decisión facilita la extensión de los campeonatos locales y regionales de clubes en el calendario anual”.

En marzo de 2018, habrá cambio de autoridades en la UAR. La nueva conducción tendrá por delante entre otros desafíos, dos que tendrán mucha importancia: por un lado aumentar la base de jugadores y por otro buscarle una solución para volver a disputar el Campeonato Argentino de Uniones lo antes posible.