¿Sigue el éxodo? Ahora Manchester consultó por el pibe Cingolani

Los juveniles de Newell’s siguen en la mira de diferentes clubes tanto de Argetina y ahora se sumó una institución europea. Es que ante la salida confirmada de Nicolás Castro a Boca, Manchester United viene por Luciano Cingolani, el goleador leproso de la séptima división que hace cuatro años que está en el club.

Pero para la tranquilidad del hincha rojinegro y a diferencia de lo que ocurrió con Castro, el conjunto inglés trató el tema directamente con los dirigentes leprosos, aunque no existió aún una propuesta formal para llevarse al chicos de 16 años.

En diálogo con Radio2, Martín Mackey, director de divisiones inferiores de Newell’s fue muy claro con sus declaraciones y expresó: “Hubo una comunicación del Manchester United, donde hacía saber el interés por el chico Luciano Cingolani, pero todavía no hay propuesta formal”.

Lo cierto es que por estas horas tanto Mackey como su equipo de trabajo se muestran muy preocupados con este tipo de situaciones. A comienzos de esta semana se supo que Boca le “birló” a la Lepra a Castro, jugador categoría 2000 y con un futuro enorme por delante.

Sin embargo los dirigentes xeneizes hicieron un arreglo con sus pares leprosos y deberán desembolsar 120 mil dólares para fichar al jugador.

Promoción de la nueva camiseta

Newell’s lanzó una campaña que pronto puso ansiosos a todos los hinchas. Desde el club avisaron que aquellos simpatizantes que quieran garantizarse tener el nuevo modelo de camiseta podrán anotarse a través de un sistema de boletería virtual. Eso sí: de momento sólo hay 1974 casacas disponibles.

La Lepra ofrece el modelo 2018 de su remera y entradas para la presentación que se realizará el 22 de enero del próximo año en un escenario aún por determinar. “Sólo hay disponible 1974 entradas con sus respectivas camisetas”, aclararon enseguida, por lo que los hinchas deberán estar bien atentos a la web en cuestión ni bien haya novedades.

Los interesados en hacerse con la flamante indumentaria y también de paso el acceso al lanzamiento de la misma, deberán anotarse en las tiendas oficiales del club o bien de forma online a través del servicio de boletería VIP.

El precio promocional de la camiseta y la entrada es de 1.700 pesos o de 1.850 en tres cuotas. Quienes consigan hacer la compra recibirán un “título” simbólico que el día de la presentación servirá para ingresar al evento y retirar la camiseta reservada luego de la celebración que quieren ofrecer desde el club del Parque de la Independencia.

Leyes respondió bien

Una buena para el Chocho. Nery Leyes fue exigido en la práctica y respondió satisfactoriamente del desgarro que sufrió en el aductor derecho y que lo marginó de los últimos encuentros. Si en el entrenamiento vuelve a ir todo bien, es casi un hecho que Juan Manuel Llop lo pondrá de titular en el duro compromiso del domingo a las 19.15 ante River en el Monumental y con arbitraje de Facundo Tello.

De todas maneras, el entrenador aguardará hasta último momento para definir si el ex Atlético Tucumán va de entrada ante el Millonario que comanda Marcelo Gallardo, ya que no quieren arriesgarlo de cara a la recta final del año, con el Clásico ante Central en Arroyito en el horizonte cercano de la Lepra. Si no llega, su lugar continuaría siendo ocupado por Juan Ignacio Sills.

El Chocho probó con dos cambios en defensa y otro en el medio. Los de la última línea eran previsibles: el ingreso obligado de Franco Escobar por el suspendido Bruno Bianchi y el regreso de Leonel Ferroni tras purgar una fecha por la roja ante Patronato en lugar de Milton Valenzuela. En tanto que Héctor Fertoli reemplazaría a Víctor Figueroa, de pobre rendimiento en la derrota ante Belgrano en el Parque. ¿Una probable? Luciano Pocrnjic; José San Román, Escobar, Nehuén Paz y Ferroni; Sills, Braian Rivero; Joaquín Torres, Brian Sarmiento y Fertoli; Luis Leal.