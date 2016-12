Pocrnjic: “Si tengo que jugar infiltrado lo haré”

“Quiero estar ante Talleres, si tengo que jugar infiltrado lo haré como en otras ocasiones”. Las palabras de Luciano Pocrnjic son claras, a pesar de la fractura en un dedo del pie izquierdo el arquero no quiere quedarse afuera de partido del sábado a las 17 ante Talleres en Córdoba. Y ahora será Osella quien tendrá la última palabra.

Pocrnjic recibió un golpe de Santiago Silva a los 3 minutos del partido del sábado ante Banfield y debió infiltrarse en el entretiempo a raíz del dolor que sentía. Por eso ayer se le realizó un estudio de imágenes para determinar si había o no alguna lesión.

Pero más allá del resultado y el dolor que persiste, el arquero no quiere perderse los dos últimos partidos del torneo y ya le comunicó esa decisión al cuerpo médico leproso.

Si Osella decide preservar a Pocrnjic, no está claro quién será su reemplazante. En realidad el suplente habitual era el juvenil Ezequiel Unsain, quien después de su fractura en la mandíbula regresó a jugar en reserva. Pero en los últimos tres partidos fue al banco Sebastián D’Angelo, lo que abre una duda que sólo se dilucidará si Pocrnjic no ataja.

En tanto, Facundo Quignon está mejor, pero difícilmente puede volver el sábado, ya que estuvo cuatro semanas afuera y en general Osella apuesta a los que están en mejor forma física.

Entonces, el reemplazante del suspendido Juan Ignacio Sills será Diego Mateo, quien ante el Taladro fue al banco y no ingresó.

La otra variante será el regreso de Néstor Moiraghi a la defensa. El ex Olimpo vuelve tras la sanción y resta saber si saldrá Formiliano o Escobar.

Parte oficial

El cuerpo médico de Newell’s confirmó que el arquero Luciano Pocrnjic sufrió una fractura sin desplazamiento de la primera falange del segundo dedo del pie derecho.

Visitantes: ahora no

A partir de la tercera fecha cuando Newell’s visitó a Sarmiento, la dirigencia leprosa comenzó a solicitar la presencia de hinchas visitantes en cada partido fuera del Coloso, aunque la respuesta fue siempre negativa.

Pero los hechos de violencia en contra de los directivos Claudio Martínez (renunció) y Cristian D’Amico (con licencia) obligaron a cambiar las prioridades y a la vista que no hay respuestas sobre los atentados, la dirigencia dejó de lado pedir que los hinchas leprosos puedan viajar.

Justamente ante Talleres era una buena chance, ya que el club y la policía de Córdoba no tienen problemas en aceptar visitantes, pero en el Parque entendieron que no era una buena idea.

“Dadas los hechos de violencia y nuevas intimidaciones, el club no considera pertinente la solicitud para llevar visitantes frente a Talleres”, encabeza el comunicado que se subió a la página oficial.

Y continúa: “Newell’s Old Boys comunica que, ante los nuevos episodios de intimidación que se registraron la semana pasada, no cursará el habitual pedido de autorización para que los socios e hinchas viajen al encuentro con Talleres de Córdoba por la fecha 13, el próximo sábado 11 a las 17”.

“Me gustaría seguir”

La información está instalada en el Parque desde hace algunas semanas, pero tomó fuerza en las últimas horas: Atlanta United, el equipo de la MLS que dirigirá Gerardo Martino, está interesado en algunos juveniles de Newell’s y el más conocido es Franco Escobar, a quien la dirigencia ya definió, junto a Diego Osella, no cederlo.

Escobar era junto a Milton Valenzuela uno de los futbolistas leprosos que el Tata apuntó para Atlanta, equipo de expansión de la MLS que en 2017 jugará por primera vez en la liga norteamericana y por estas horas arma su plantel.

Si bien no se oficializó, el club estadounidense a través de la MLS habría solicitado el préstamo de Escobar y Valenzuela, para su línea A, y la cesión de Maxi Pollacchi y Joaquín Torres, para la línea B.

Pero Eduardo Bermúdez y Diego Osella consideran que Escobar es una pieza necesaria para el próximo semestre y por eso rechazaron la salida a préstamo del juvenil zaguero, que también puede jugar como lateral.

“Bermúdez le dijo personalmente a Martino que no se lo podían dar porque va a ser titular el próximo torneo”, le confió una fuente dirigencial a El Hincha.

Y tiene lógica, ya que Osella comenzó a utilizar a Escobar a partir del partido con Gimnasia y sólo salió del equipo por un esguince de tobillo. Pero además en Newell’s no ven sencilla la renovación de los préstamos de Luis Advíncula y Fabricio Formiliano, y con poco dinero en la tesorería para buscar refuerzos, Escobar es la solución para cubrir cualquiera de los dos sectores.

“Escuché los rumores de lo de Estados Unidos, pero no hablé con el Tata. Es un honor para mí que un técnico de esa talla se fije para llevarme”, confesó Escobar sobre el tema.

Y agregó: “Más allá de la posibilidad de irme y de lo que pueda significar desde lo económico, mi sueño es afianzarme en Newell’s”.

En ese sentido, el juvenil defensor que tuvo mucho rodaje en el ciclo Bernardi y ahora parece ser uno de los elegidos de Osella para la defensa, aseguró que su deseo pasa por quedarse. “Osella siempre me dio confianza, cuando no estuve jugando traté de prepararme para estar. Y confío en poder cumplirle al DT. Me gustaría seguir en este Newell’s que quiere ser protagonista”, señaló.

Valenzuela y Pollachi

Además de Franco Escobar, Atlanta United vendría a la carga por otros juveniles leprosos, aunque la gran mayoría pasarán al equipo de desarrollo, una especie de línea B para juveniles. La idea de Martino era conseguir para el plantel profesional a Escobar y Milton Valenzuela, un lateral zurdo de gran proyección que entrena con la selección sub 20, y sumar a otros leprosos para el equipo de desarrollo. La dirigencia aceptó ceder a préstamo a Valenzuela, Joaquín Torres y Maxi Pollacchi, quienes juegan en reserva. En todos los casos habría un cargo por la cesión y una opción de compra.