Si no hay paritaria nacional, el paro docente es inevitable

El comienzo de clases corre peligro. Los gremios docentes afirmaron que no aceptarán la decisión del gobierno de suspender la paritaria nacional, dejando la negociación librada a las provincias.

En Santa Fe, las negociaciones comenzaron el viernes pasado. La secretaria general de Amsafé y titular de Ctera Sonia Alesso señaló que durante la reunión “no se habló de números”, aunque el gremio expresó su inquietud por “la pérdida del poder adquisitivo del salario”. Las negociaciones en la provincia continuarán el viernes próximo. Por su parte, el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, advirtió que, si el gobierno nacional no llama a paritarias para los maestros, “hay posibilidades casi concretas” de que no comience el ciclo lectivo.

Los gremios siguen exigiendo que el gobierno nacional se siente a negociar para establecer una pauta para el resto de las provincias.

En Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal le ofreció a los sindicatos una mejora del 18% en cuatro cuotas y una cláusula de ajuste si la inflación supera ese nivel, la cual fue rechazada por el Frente Gremial Docente.

En este contexto, Romero, advirtió: “La situación es muy seria, porque ya tendríamos que estar con fecha para negociar en la paritaria nacional, que es estratégica porque da bases para el salario mínimo y condiciones para las provincias”.

En declaraciones radiales, Romero sostuvo que “lo más serio de todo es el mensaje que le están dando a la sociedad. El ministro (de Educación, Esteban) Bullrich no puede promover la no aplicación de las leyes. Para los jóvenes que se están formando, que están en edad escolar, el mensaje que manda el gobierno es que cumplir una ley o no cumplirla es absolutamente lo mismo. Esto hay que corregirlo porque no debería pasar. El mensaje es propio de otras épocas, no de la democracia”, enfatizó.

El dirigente aseguró: “A este ritmo se va hacia un escenario de no inicio de clases. Hay posibilidades casi concretas de que no empiece el ciclo lectivo. Nosotros lamentamos esta situación pero es lo que propone el gobierno”.

“Nosotros queremos ir a las aulas pero con un salario digno, un 18% en cuotas es una tomada de pelo. Están ofreciéndoles a los trabajadores docentes un salario de pobreza. Tienen que ser más responsables y sensibles”, concluyó.

Amenaza y denuncia

En un conflicto que tiende a agravarse, el secretario general del gremio docente bonaerense Suteba Roberto Baradel concurrió a Tribunales para formalizar la denuncia penal por las amenazas que recibió.

“En Tribunales yendo a denunciar amenazas a mi familia. Nos amedrentan porque no tenemos precio. Seguimos luchando porque no tenemos miedo”, indicó Baradel en su cuenta de Twitter, en la que también subió una foto ingresando al juzgadoz.