Si el Bati lo dice: “Higuaín, Icardi y Benedetto merecen ir al Mundial”

Gabriel Omar Batistuta, el segundo máximo goleador histórico del seleccionado argentino de fútbol detrás de Lionel Messi, sostuvo hoy que los delanteros Gonzalo Higuaín, Darío Benedetto y Mauri Icardi “se merecen jugar” el Mundial Rusia 2018.

“A Higuaín se lo trató muy mal. Lamentablemente dos jugadas lo condenaron, nadie le tuvo piedad y eso influyó un poco en su rendimiento. Pero eso no quiere decir que no sepa jugar. De hecho es uno de los delanteros más cotizados a nivel mundial y en Italia es figura. En los últimos tiempos no viene rindiendo, pero Argentina tiene 9 para sacarle jugo”, afirmó en diálogo con radio La Red.

“No estoy en la cabeza de Benedetto e Icardi, pero yo me hubiese ido re caliente por no haber convertido en los partidos que jugaron. Me imagino que no estaban felices. Yo me iba enojado cuando hacía uno y podía haber hecho dos, imaginate si no convertía”, reiteró.

En este sentido, consideró que “más allá de todo lo que pasó, los tres (Higuaín, Benedetto e Icardi) se merecen ir al Mundial Rusia 2018”.

Batistuta, quien marcó 56 goles con el seleccionado, cinco menos que Messi (61), habló, justamente, sobre la figura del Barcelona, de España.

“Contra Ecuador metió los tres goles y estuvo enchufado como hacía rato no se lo veía. Pero siempre juega en un equipo, y en un equipo hace falta el servicio de todos. A veces brillan algunos y en otras, otros. En esta oportunidad le tocó otra vez a Messi y bienvenido sea”, apuntó en relación al partido que le permitió a Argentina clasificarse a la Copa del Mundo.

En relación a Jorge Sampaoli, entrenador de la selección, señaló: “Todavía no se nota la mano del entrenador, espero que lo que tiene Sampaoli sea mucho más de lo que se vio hasta ahora”.

“Fue difícil también trabajar en esta situación porque agarró a la selección en un momento delicado, le tocaron dos partidos muy fáciles de local donde nadie pensaba en otra cosa que no sea una victoria, y eso mete mucha presión. Se llegó a la última fecha sufriendo como nunca”, expresó.

Batistuta, por último, criticó los manejos de los últimos años en la AFA. “Lo que pasó en la AFA en los últimos 20 años fue lamentable, un desastre. Hubo de todo menos buen tratamiento hacia los actores principales, que son los futbolistas. El tema más ridículo fue el tema de las entradas. Todo el mundo tiene entradas, menos Messi que no le puede dar a sus familiares. A mí no me invitan, yo no existo”, aseveró.

“Hay muchas maneras de poder aprovechar la experiencia de alguien que ya estuvo y conoce el camino que te lleva a triunfar y a ganarle a los mejores. Lo merecen todos los campeones del mundo del 78 y 86. Pero que los lleven y le hagan hacer otra cosa aparte de ser amuleto de buena suerte”, continuó.

Y cerró: “Hay veces que pienso que estaría bueno que me llamasen para colaborar con el seleccionado y hay otras que no, que no tiene sentido. Sería una falta de respeto no atender a (Claudio, presidente de la AFA) Tapia. Me sentaría a hablar y le expresaría todas las inquietudes que tengo y otras que no las puedo contar. Sería inútil mirar para atrás y lo que deseo es que se empiece a mirar para adelante y copiar a las selecciones que hicieron bien las cosas. No tiene nada de malo copiarlos”, puntualizó.