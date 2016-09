Sergio Palazzo: “Hace falta un paro nacional ya”

El secretario general del gremio La Bancaria, Sergio Palazzo, advirtió este jueves que “si el Gobierno nacional no cambia la política, va a terminar el año con muchos conflictos”, al tiempo que advirtió que “hace falta un paro nacional ya”.

El sindicalista advirtió que “el paro nacional debe ser de las cinco centrales así no es una medida deshilachada”, al tiempo que señaló que “si los dirigentes no llaman al paro, la gente le va a poner el paro”. Y enfatizó: “El gobierno reconoce que se perdieron 100 mil puestos de trabajo formales en 8 meses. Hace falta un paro nacional ya”.

“Hay una clara disminución de la calidad de vida de los trabajadores. La política del Gobierno es disminuir beneficios de los trabajadores”, agregó Palazzo, quien además explicó: “Cuando pedimos reapertura de paritarias nos la niegan. Nadie le niega a los empresarios que aumenten precios”.

“La política hacia donde va no me gusta. La ley de empleo joven no me gusta porque discrimina a un trabajador que tiene 42 años y dos hijos. Lo que están haciendo es reemplazar un trabajador con más antigüedad. La política laboral del Gobierno va hacia otra flexibilización”, puntualizó

Además, consideró que “la alianza que gobierna es muy chiquitita, aunque poderosa y concentrada” y advirtió que no estuvo “de acuerdo con la alianza del radicalismo con el PRO”.

“Diversos sectores de la UCR ven un destrato del Gobierno y hay problemas doctrinarios”, señaló el sindicalista de extracción radical.

