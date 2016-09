Senatore regresa a Los Pumas

Después de superar la sanción que lo alejó de las canchas, el forward Leonardo Senatore vuelve a ser convocado por Daniel Hourcade para integrar un plantel Puma. Hoy el rosarino parte rumbo a Oceanía junto al resto de la delegación argentino, para afrontar los compromisos ante Nueva Zelanda y Australia por el Rugby Championship. El Hincha dialogó con el octavo formado en el Club Gimnasia y Esgrima horas antes de subir al avión, donde confesó que la falta de actividad puede ser su principal rival.

Antes de volver a Buenos Aires para ya salir de gira con Los Pumas, Senatore pasó por Rosario. “Estoy con muchísimas ganas que espero puedan suplir la falta de partidos que tengo, no es fácil venir de tanta inactividad”, aseveró el octavo con pasado en GER.

Tras conocer la sanción el rosarino, se enfocó en entrenar y acompañar a sus compañeros de Jaguares primero y ahora del seleccionado argentino, fiel a su costumbre de respetar los veredictos y de mirar hacia adelante.

“Entrenando la verdad que se me hizo muy largo pero lo único que me quedaba era entrenar”, confesó Senatore, quien tendrá que pelear por el puesto con Facundo Isa, quien tuvo dos buenas actuaciones ante los Springboks.

Hourcade conoce desde mucho tiempo al rosarino y por la importancia que tiene este en el grupo, fueron los distintos motivos que llevaron al entrenador a sumar al tercera línea al grupo que viajó a Salta, pero sin poder jugar. Senatore le pone palabras a lo vivido el pasado fin de semana en el norte argentino en lo que fue la primera victoria en suelo criollo sobre Sudáfrica. “Una felicidad enorme. Creo que el primer partido se nos había escapado por errores nuestros y bueno, además esto válida el nivel que tiene este equipo, que está entre los cuatro mejores del mundo”.

Después de ganarle a Sudáfrica, ahora el gran desafío del equipo es subir la vara y poder dar el zarpazo ante los All Blacks. “Sin lugar a dudas ganarle a los All Blacks sería hacer historia grande, no solamente por el pasado sino también por el presente de Nueva Zelanda que es buenísimo”, dijo Leonardo.

En el final de la charla, El Hincha le preguntó a Senatore sobre qué cosas no pueden faltar en el bolso para una gira como la que se viene por Oceanía, y el forward no dudó y respondió: “No me pueden faltar muchas cosas pero la computadora para poder hacer skype con mi familia eso sí que no me puede faltar”.

El seleccionado argentino viaja a Oceanía

Los Pumas viajarán esta noche a las 23.45 rumbo a Oceanía para afrontar sus encuentros frente a Nueva Zelanda y Australia, válidos por la tercera y cuarta fecha del Rugby Championship.

Luego de una semana de receso, los próximos compromisos serán el sábado 10 de septiembre por la tercera fecha frente a los bicampeones neocelandeses, los All Blacks, en el FMG Stadium de Hamilton. En tanto, una semana más tarde se medirán contra los Wallabies australianos en el Nib Stadium de Perth.

El plantel designado por el entrenador Daniel Hourcade estará integrado por los siguientes jugadores: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy (capitán), Ramiro Herrera, Matías Alemanno, Guido Petti, Pablo Matera, Facundo Isa, Juan Manuel Leguizamón, Martín Landajo, Nicolás Sánchez, Matías Moroni, Juan Martín Hernández, Matías Orlando, Santiago Cordero, Joaquín Tuculet, Julián Montoya, Lucas Noguera, Enrique Pieretto, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio, Lucas González Amorosino, Tomás Cubelli, Santiago González Iglesias, Felipe Arregui, Ramiro Moyano, Felipe Ezcurra, Gabriel Ascarate y el regreso de Leonardo Senatore.

“Armamos la lista pensando en los lesionados que teníamos y sabiendo que se sumaban algunos jugadores como el caso de Leo Senatore. Hoy se confirmó lo de Jero De la Fuente, quien no paso los últimos testeos, y decidimos incluirlo a Gabriel Ascarate. También optamos por llevar tres medio scrum, para no correr riesgos en caso que surja algún contratiempo”, sostuvo el entrenador Daniel Hourcade.

En relación a la actualidad del equipo, tras el histórico triunfo del pasado sábado ante Sudáfrica, el DT tucumano sostuvo: “Al equipo lo veo bien, cada vez más sólido y entrando en el ritmo de competencia que tiene este torneo. Ya estamos abocados para el partido contra Nueva Zelanda, a quien consideramos el mejor equipo del mundo y para el cual nos prepararemos de la mejor forma para enfrentarlos. Vamos a preparar una estrategia para intentar ganarle, como siempre lo hemos hecho”.

