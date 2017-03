Senatore: “Los resultados van a venir”

En la primera gira por Sudáfrica, Jaguares cosechó un triunfo y una caída, y de ambas presentaciones el equipo argentino tiene aspectos del juego como la disciplina y la obtención para corregir, mientras que demostró tener carácter a la hora de enfrentar situaciones de presión, incluso cuando estuvo en desventaja numérica.

En el regreso a los entrenamientos, el rosarino Leonardo Senatore tomó la palabra y habló de todo: se refirió a las cosas por corregir pero también rescató los objetivos que cumplió la franquicia en los dos encuentros jugados en Sudáfrica.

El balance de la gira. “Muchas sensaciones y calientes por el resultado del último partido que no era el que esperábamos, pero el partido fue bueno, nosotros nos propusimos crecer partido a partido, nos sacamos de encima a un rival duro, allá en Sudáfrica, en la primera fecha, nos costó pero el equipo en ningún momento se puso nervioso, y lo sacó adelante. En la segunda fecha en el partido con Stormers, con cosas a corregir, pero positivo, pero no porque nos trajimos cinco puntos de una gira por Sudáfrica que no es poco, sino porque también el grupo la pasó bien, estuvimos mucho tiempo juntos en el hotel haciendo cosas de equipo y eso estuvo muy bueno”, dijo Senatore.

Además se refirió a la indisciplina: “Hicimos diez penales que no es mucho, pero nos habíamos propuesto hacer menos de diez, y en este caso no se cumplió. Hubo varios objetivos que se cumplieron, seguramente se seguirá trabajando en los penales, y lo vamos a corregir”.

El sábado Jaguares recibe a Lions, uno de los equipos que mejor juega al rugby en el torneo. “Algo parecido a lo que está proponiendo ahora Stormers, parece que los sudafricanos se largaron a jugar, pero Lions demostró el año pasado que con la pelota en las manos es muy peligroso y no se desprende de ella, es un lindo desafío y un lindo partido para nosotros. Es nuestro segundo año en el Súper Rugby, con algunos jugadores nuevos y otros que ya están teniendo su segundo año como profesionales, hay que recordar que venimos del amateurismo, hay muchos chicos que habían jugado en Los Pumas pero que nunca habían sido profesionales en su vida, que es un gran cambio. Seguramente los resultados van a venir, porque estamos trabajando muy seriamente”, analizó el octavo.

Para los jugadores de Jaguares, Vélez es considerado su casa y jugar allá es muy importante. El rosarino expresó: “Es importantísimo jugar de local, nuestro objetivo es ir partido a partido, vamos a mostrar lo mejor de Jaguares para este fin de semana, jugar en Argentina es una motivación extra, porque está la familia, nuestros amigos, la gente que nos viene a ver, tenemos muchas ganas de jugar en Vélez”.

Ausencias en Lions

Lions, actual subcampeón del Súper Rugby, cosechó dos triunfos en las dos primeras fechas del certamen. Acumula nueve puntos, siendo el triunfo más resonante la goleada sobre Waratahs por 55 a 36. A pesar de las ausencias, ante Jaguares estará el medio scrum Faf de Klerk, líder del equipo de Johanesburgo.

Sin embargo, para esta visita a Buenos Aires, en la que enfrentarán a los Jaguares el sábado en Vélez, el equipo de Johannesburgo deberá lidiar con varias bajas entre sus habituales titulares.

Las ausencias en suelo criolla serán: el apertura Elton Jantjies no viajó porque está esperando su segundo bebé, a Franco Mostert se le dio descanso al igual que a Lionel Mapoe. En tanto, Rohan Janse van Rensburg no fue convocado debido a que estará abocado al funeral de su madre mientras que Ruan Combrinck está lesionado.

Plantel de Lions: Jacques van Rooyen, Dylan Smit, Ruan Dreyer, Johannes Jonker, Hencus van Wyk, Malcolm Marx, Robbie Coetzee, Andries Ferreira, Lourens Erasmus, Marvin Orie, Jaco Kriel, Kwagga Smith, Cyle Brink, Ruan Ackermann, Warren Whiteley, Ross Cronjé, Faf de Klerk, Andries Coetzee, Shaun Reynolds, Jaco van der Walt, Courtnall Skosan, Anthony Volmink, Harold Vorster, Jacques Nel y Sylvian Mahuza.

Por el camino correcto (Por Agustín Pichot)

Finalizó el torneo más importante del continente americano y Agustín Pichot, vicepresidente de World Rugby y fundador del certamen, escribió una columna a modo de balance del campeonato que ganó Estados Unidos.

“La forma en que terminó la segunda edición del Americas Rugby Championship fue una clara confirmación de que el camino que emprendimos el año pasado fue el correcto y que este torneo crece y seguirá creciendo con el correr de las temporadas. Obviamente, las felicitaciones van para Estados Unidos aunque hay que también aplaudir a Uruguay que terminó en tercer lugar y a Brasil que al obtener dos triunfos, el segundo muy importante frente a Canadá, no solo les permitió escalar en el World Rugby Ranking sino también ratificar que el camino que están emprendiendo es positivo. Argentina XV habrá quedado con la frustración de no obtener el título, y sobre todo la forma en que se dio el cierre, pero conozco a sus entrenadores y sé que el tiempo que pasaron con los jugadores habrá sido positivo para el futuro desarrollo de los jugadores. Canadá y Chile deberán ahora analizar las razones de un torneo que no les trajo alegrías; soy un convencido de que las experiencias, buenas o malas, hay que aprovecharlas y aprender para mejorar”.

“En definitiva, más allá de los resultados, tenemos que agradecerles a los jugadores por el enorme esfuerzo que hicieron, por el ejemplo que dan y por ser quienes empujan el rugby en cada uno de sus países. Debemos ser humildes y solidarios entre nosotros para poder contribuir al crecimiento de nuestro deporte”.

“El objetivo final es lograr que más chicos y chicas en nuestro enorme y hermoso continente jueguen al rugby, que disfrutan lo que nos ofrece y crezcan bajo el amparo de un espíritu que es real y tangible. No podemos dejar de agradecer a las seis uniones que prepararon a sus equipos y se esforzaron por organizar partidos en lugares acordes al rugby internacional”.

“La cobertura televisiva ha sido clave para que este ARC haya tenido la mayor difusión posible y el interés que se generó en los medios –tradicionales y sociales– hay sido solamente positivo. A todos los que participaron de una u otra forma: ¡gracias!”.

“Terminó el Americas Rugby Championship 2017 pero el futuro seguirá integrando la región con otras oportunidades. Faltan once meses para que empiece la tercera edición de un torneo que, por lo ya visto, es un verdadero éxito”.