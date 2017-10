Señalizarán como sitio de “memoria, verdad y justicia” a ex fabrica de armas

La ex Fábrica Militar de Armas Móviles Domingo Matheu, que funcionó en Rosario como centro clandestino de detención durante la última dictadura, será señalizada el lunes como un sitio de “memoria, verdad y justicia”, se informó oficialmente.

El acto se realizará el lunes a las 18 en la ex fábrica y participarán organismos de derechos humanos, militantes, familiares de víctimas y sobrevivientes, según informó el Ministerio de Justicia y Derechos humanos de Santa Fe y la Dirección Nacional de Sitios de Memoria de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.

Por ese centro clandestino de detención pasaron cientos de víctimas de la última dictadura cívico militar, según la causa por delitos de lesa humanidad en la que fueron juzgados y condenados a prisión perpetua en 2010 el ex teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri, el ex mayor Jorge Alberto Fariña, el ex teniente Juan Daniel Amelong y los agentes civiles Walter Salvador Dionisio Pagano y Eduardo Rodolfo Costanzo.

De acuerdo a lo ventilado en ese juicio por los testigos sobrevivientes en ese centro clandestino, estuvieron detenidos en 1978 Susana Elvira Miranda, Ariel Eduardo Morandi e Hilda Yolanda Cardozo, quienes permanecen desaparecidos, entre otros.

“Estos actos de señalización dan visibilidad y reflejan el avance de la justicia sobre un período de nuestra historia que no debemos olvidar si queremos fortalecer nuestra democracia”, dijo a la prensa uno de los sobrevivientes de ese centro clandestino, hoy subsecretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Ramón Verón.