Semifinal, parte uno: ya se palpita el partido entre Crai y Old Resian

Primer turno. La llave de semifinales que abrirá el próximo sábado la gran definición del Torneo del Litoral la protagonizarán Crai de Santa Fe y Old Resian. Hoy el Comité Ejecutivo del Regional dará a conocer los horarios, pero todo parece indicar que ambos equipos levantarán el telón en las Cuatro Hectáreas a las 14.

Gitanos y Tricolores se enfrentaron en dos oportunidades este año, en ambas ocasiones el triunfo fue para los santafesinos. En la 5ª fecha fase de clasificación el 18 de junio, Crai se impuso en el Grantfield por 29 a 19; y el pasado sábado por la 5ª y última fecha de la zona Campeonato, los dirigidos por Luciano Bordón ganaron con comodidad por 62 a 7.

Para la previa del duelo del próximo sábado El Hincha dialogó con Estanislao Bay medio scrum de Crai y con Santiago Torroba octavo de Old Resian, para conocer como llegan al partido que puede llevarlos a la gran definición del Torneo del Litoral.

Estanislao Bay: “Va a ser un partido cerrado”

Crai llega por tercer año consecutivo a la definición por el título del Litoral. Para analizar el presente del Gitano, El Hincha convocó a su medio scrum, Estanislao Bay, quien analizó lo que se viene.

“El partido del sábado pasado marcó un antes y un después en nuestro juego, porque estábamos en falta. En el partido con Duendes no pudimos hallar todo lo que entrenamos o las cosas que queremos hacer en un partido, por suerte con Old Resian salieron, jugamos a lo que queremos jugar y además tuvimos mucho la pelota, que es muy importante. Hay partidos que se ganan por la defensa pero también cuando tenemos la pelota y nos salen las cosas somos peligrosos”, dijo el número nueve.

En cuánto a las claves para disputar un partido semifinal, el medio scrum confesó: “No sé si hay claves para jugar una semifinal, creo que lo importante es que cada uno sepa que es un partido bisagra, que es una semifinal, que si ganamos llegamos a la final del torneo y es algo que todos queremos. Lo importante es estar concentrados, saber que no es un partido más, que si hacemos las cosas bien nos convertimos en un rival complicado. Obviamente también hay que tomarlo con calma, por suerte ya tenemos un poco más de experiencia en el sentido de jugar semifinales”.

Crai goleó a Old Resian el pasado sábado, pero Bay no cree que se repita el partido. “Ya estamos pensando en el sábado, tenemos que estar súper concentrados, porque va a ser un partido totalmente diferente al del sábado pasado. Más allá de que nosotros tuvimos nuestro día y plasmamos todo lo que queremos jugar al rugby, no creo que Old Resian haya dejado todo. Seguramente va a ser un partido más cerrado, espero que se nos de el resultado y poder llegar a la final que es lo que queremos todos y es por lo que estamos peleando desde que arrancó el año”.

Santiago Torroba: “Una revancha a corto plazo”

Old Resian participará por primera vez en su historia de la pelea por el título del Litoral. El Tricolor es la cenicienta de los cuatro semifinalistas, pero el más peligroso. Salvo el último partido que cayó ante Crai, el resto del torneo, el equipo de Mendoza y Wilde tuvo un andar regular. Y para conocer la actualidad de Old Resian, El Hincha entrevistó a Santiago Torroba, octavo del Tricolor.

“Llegamos con una buena ejecución en las tareas colectivas, salvo el sábado pasado que no pudimos realizar nada de lo que venimos pregonando. La idea es seguir dando dinamismo, velocidad y agresividad, que fueron las claves que nos llevaron a estar donde estamos”, dijo el forward.

Ante la novedad de jugar una semifinal, el octavo sentenció: “Es una nueva experiencia para este grupo, nunca se jugó nada parecido, siempre que nos tocó jugar con los grandes, jugamos como si fuera el último. Creo que por la falta de experiencia de todos en estas instancias tenemos que salir como los partidos anteriores y tratar de que no nos sobrepase la presión. Es una semifinal, va a ser muy difícil, pero tenemos que hacer la mejor semana de nuestras vidas, descanso, entrenamiento y alimentación. Debemos dar el ciento cincuenta por ciento, porque al no haber jugado nunca una semifinal, tenemos que afrontarla de manera excelente”.

El último choque con Crai no se olvida y de cara a la semifinal con el elenco santafesino, Torroba aseveró: “Es una revancha a corto plazo, allá nos jugó muy en contra la cabeza. Sabiendo que estábamos adentro, nos traicionó el subconsciente. No pudimos encontrar nuestro juego y Crai salió a pasarnos por arriba y lo logró. Este fin de semana va a ser muy diferente. Estamos enfocados, con muchas ganas y con ese deseo de llegar lejos. No les va a ser tan fácil como el sábado pasado”.