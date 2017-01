Semana leprosa con el primer refuerzo

El inicio de año arranca movido para la Lepra. Con un receso corto, el miércoles el plantel retorna a los trabajos de cara a una pretemporada que iniciará en Bella Vista y seguirá en Mar del Plata. Y a la hora de rearmar el plantel, entre hoy y mañana Diego Osella podrá tener el primer refuerzo cerrado: Jacobo Mansilla.

A partir del retiro de Diego Mateo, el entrenador pensó en reforzar el mediocampo con un volante mixto. Y la condición que puso Osella a la hora de la búsqueda es haberlo dirigido.

Pensó en Gerónimo Poblete y fue imposible. La segunda opción fue Mansilla y la negociación fue sencilla. El zurdo culminó su contrato con Olimpo el sábado 31 y no dudó en venir al Parque. Y su llegada quedó acordada de palabra el jueves pasado.

Si no hay un inconveniente de última hora, Mansilla llegará a la ciudad entre hoy y mañana y firmará un contrato por 18 meses. “Hubo alguna pequeña complicación porque aparecieron otras ofertas, pero esperamos cerrarlo”, confió el secretario José Menchón. Ahora el DT y la dirigencia apuntan a conseguir un lateral derecho. Y la misión no parece sencilla. Caído Maximiliano Caire -el que quería Osella-, hoy no hay una negociación apuntada. Merodean los nombres de Renzo Saravia y del uruguayo Matías Zunino, pero no hay nada concreto. “Hoy no tenemos ningún nombre definido, estamos viendo”, aseguró un allegado al entrenador.

Y si bien Osella espera tener los refuerzos antes de viajar el domingo a Mar del Plata, como cuenta con Franco Escobar para jugar de lateral derecho, puede tener un poco más de paciencia con el cuatro.

¿Habrá un tercero? Es posible. Newell’s ya presentó en AFA la documentación de la lesión de Mauricio Tevez y solicitó un cupo extra. “Lo pedimos, aunque no sabemos si vamos a usarlo”, admitió Menchón.

En este caso, Osella aguarda por la decisión de Mauro Matos, quien tenía intenciones de irse, pero a pedido del DT y del presidente Eduardo Bermúdez aceptaría quedarse. Si Matos se va, no habría que descartar que igual busquen un delantero.

En cuanto a los que se podrían ir, sólo resta resolver el tema Eugenio Isnaldo. El representante ya anunció que no va a renovar y entonces Newell’s busca venderlo. El delantero descartó una oferta de Defensa y Justicia y la Lepra una de Houston, de la MLS, pero hay otras opciones en carpeta. De una u otra manera Osella no lo cuenta, ya que se vende o lo ‘cuelgan’ por no firmar.

La pretemporada arranca el miércoles en Bella Vista y el domingo el plantel viajará a Mar del Plata, donde permanecerá hasta el viernes 20. La idea es programar dos amistosos, los días 17 y 20, aunque aún no hay rivales confirmados.

Campaña de vitalicios

Newell’s continúa con la campaña de socios vitalicios con el objetivo recaudatorio. Por un único pago de 50 mil pesos, que puede dividirse en 3 cuotas, el club le permite a cualquier socio o no socio obtener la categoría de vitalicio y no pagar más. La campaña tiene cupos limitados.

Dos juveniles en Ezeiza

Osella llevará juveniles a la pretemporada, pero hay dos que no estarán en la lista: Lisandro Martínez y Milton Valenzuela. Ambos fueron citados para el Sudamericano Sub 20 que se disputará en Ecuador desde el 18 de enero y desde hoy trabajarán en el predio de AFA en Ezeiza.