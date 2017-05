Seis mil personas en el gran show de Ciro y Los Persas

Alrededor de 6 mil personas disfrutaron el sábado por la noche de la presentación oficial en la ciudad de Naranja Persa, el último disco de la formación que lidera el ex Los Piojos Andrés Ciro Martínez. En un salón Metropolitano colmado de remeras y banderas alusivas, Los Persas tocaron por casi tres horas un repertorio que incluyó, además de los temas del último disco, los infaltables y festejados clásicos de Los Piojos. La noche, que comenzó con una cuidada intervención de los locales de Chicosvaca que fueron recibidos respetuosamente por el público, contó con cambios de vestuario y proyecciones cuidadas y alusivas a la temática del material. El gran final se produjo, como viene ocurriendo en los últimos recitales de Ciro y Los Persas, con la interpretación del cantante en solitario y con su armónica del “Himno Nacional Argentino”.



