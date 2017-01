Seis centrales que irán a examen con el cuerpo técnico

Paolo Montero quiere sí o sí un zaguero central. Pero él y sus colaboradores pretenden evaluar en los amistosos de pretemporada a seis de los siete centrales que tiene Central en el plantel. El único que por peso propio y por jerarquía no será sometido a examen es Javier Pinola. Y el que tendrá una “prueba” un poco más tranquila que el resto es el juvenil Renzo Alfani.

El resto de los jugadores que juegan en el centro de la última línea serán sometidos al “ojo clínico” del actual entrenador, que fue uno de los mejores zagueros del mundo en la década del noventa.

En medio de este examen, Montero tendrá que calificar a dos que los hinchas no los quieren ver más con la camiseta de Central: Dylan Gissi y Marco Torsiglieri, quieren quedados marcados con los yerros que tuvieron en la final de la Copa Argentina frente a River del mes pasado. La lista la completan Esteban Burgos, Hernán Menosse y Mauro Cetto. De estos cinco, salvo el Colorado, que no sumó minutos en el último semestre, los otros cuatro no tuvieron un buen rendimiento.

¿Y los números en el último período qué indican? Torsiglieri disputó 6 partidos por el torneo local, todos ellos como titular, y 5 en la Copa Argentina, también de arranque. Gissi jugó 5 encuentros por el torneo (todos desde el vamos) y 3 por la Copa, titular en todos. Burgos estuvo en cancha en 9 partidos por el torneo y en 3 de la Copa; el ex Godoy Cruz fue el único de los zagueros que convirtió un gol: fue en el primer partido ante Villa Mitre de Bahía Blanca. Menosse jugó 9 partidos en el campeonato local (8 como titular) y 2 por la Copa (1 como titular). Cetto no sumó minutos en el último semestre en ninguna de las dos competencias que jugó el Canalla, y Alfani sólo jugó el último partido del torneo ante Belgrano en Córdoba.

El caso de Pinola es aparte. El Pelado jugó el último partido el 13 de mayo, contra Atlético Nacional de Medellín por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde se rompió. Sobre el final del año pasado, cuando estaba en la última parte de la rehabilitación, se volvió a lesionar y el cuerpo médico es optimista con que en los últimos días de febrero o los primeros de marzo pueda estar a disposición.

Mientras Montero evalúa qué zaguero traer, quiere evaluar a los que tiene y este es uno de los motivos que llevó al cuerpo técnico a programar cinco amistosos de pretemporada.

Central quiere algo más…

La comisión directiva de Central le hizo una contraoferta a Genoa por el ofrecimiento que el club italiano envió por Walter Montoya. Así se lo confiaron a este diario una fuente cercana a la dirigencia, luego de la reunión que mantuvieron ayer en la sede de calle Mitre, donde los encargados del fútbol profesional le explicaron al resto de sus partes de comisión directiva las condiciones de las tres propuestas que llegaron esta semana por el mediocampista chaqueño.

Por otro lado, directivos del club genovés ya se pusieron de acuerdo con los representantes del futbolista sobre el contrato que percibirá el mediocampista, siempre y cuando la negociación se realice.

La oferta que Genoa hizo por Walter Montoya es de 5,5 millones de euros por el ciento por ciento del pase (vale aclarar que el Canalla tiene el 75 por ciento del jugador, ya que el otro 25 pertenece a un grupo empresario, que fue el que lo acercó a Rosario Central luego de la discontinuidad de la Academia Griffa).

Ese monto es bruto y los italianos lo ofrecen pagar en cuatro cuotas de la siguiente manera: la primera de 1,5 millón, la segunda de 2, y las dos últimas de 1 millón, esta última con vencimiento en 2019.

La contraoferta que enviaron los dirigentes canallas es que esos 5,5 millones de euros sean “limpios” (es decir sin los impuestos pagos) por la totalidad del pase, que las cuotas tengan un vencimiento más acotado en cuanto al tiempo y que Genoa garantice el monto a través de los bancos con avales que le den cierta seguridad al cobro futuro.

Ahora la dirigencia aguardará la respuesta del club italiano y si coinciden el futuro de Montoya será el Calcio. En el caso de que la negociación no avance, en Central tienen sobre la mesa los ofrecimientos que hicieron River y Boca. A propósito de esto, el presidente del club Millonario, Rodolfo D’Onofrio, declaró que no elevarán una nueva propuesta.