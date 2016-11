Según el Indec, en el tercer trimestre bajó el desempleo

Según la Encuesta Permanente de Hogares difundida ayer por el Indec, la desocupación descendió en el tercer trimestre del año del 11,7% (segundo trimestre) al 8,5%; promedio en todo el país. En tanto, en el Gran Rosario se ubicó en un 9,3% (en el tercer trimestre registró un 11,7).

Las cifras del organismo reflejan que 1.069.000 personas no tienen trabajo en la Argentina, 57.000 de ellas en el Gran Rosario.

Si se proyectan los datos a todo el país –ya que el Indec sólo releva aglomerados que representan a 27,2 millones de personas y se estima que ya hay 44 millones de habitantes– la cantidad de personas desocupadas rondaría 1,7 millón.

La ciudad con mayor número de desocupados es Mar del Plata, con 12,1%, mientras Neuquén, con 2,5%, tuvo el menor registro entre los 31 conglomerados urbanos relevados por el Indec.

En el Gran Buenos Aires, que comprende el sector industrial y comercial más importante del país, la desocupación se ubicó en 10%, en el Gran Córdoba al 9,8% y en Gran La Plata al 6,7%.

La Tasa de actividad fue en octubre del 46% y no registró variación en comparación con el segundo trimestre, mientras la tasa de empleo, con 42,1%, mejoró 0,3%, efectuando la misma comparación.

Si los datos del tercer trimestre de este año se comparan con igual período de 2015, cuando la desocupación había sido de 5,9%, el desempleo aumentó 2,6%.

Pero la nueva conducción del Indec aclara que esa comparación “debe ser considerada con reservas”, en medio de la polémica sobre la veracidad de las estadísticas difundidas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Las nuevas autoridades del Indec consideraron que esa medición tiene “omisiones” en la cobertura geográfica, discrepancias en proyecciones de población y falta de capacitación del personal responsable del proceso de recolección de datos, entre otras objeciones.

El Indec recordó que en ese momento se llegó a registrar una tasa de pleno empleo en Chaco, o menores al 3% en varias provincias del noreste, y al 2% en la Patagonia.

El miércoles pasado, el Grupo de los 6, que reúne a las principales cámaras empresarias del país, y la Confederación General del Trabajo (CGT) acordaron no eliminar puestos de trabajo hasta marzo de 2017 inclusive.

Con anterioridad, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió que “todavía” hay que “esperar” para ver los resultados positivos de la política económica del gobierno, pero reiteró que el año próximo habrá “crecimiento” y “creación de empleo”.

“La verdad es que todavía tenemos que esperar. Pero no hay ningún analista que no esté de acuerdo que en 2017 la economía argentina va a crecer después de cinco largos años de estancamiento, de una economía que no ha podido generar empleo y ha convivido con una de las inflaciones más altas del mundo. El año que viene, Argentina va a crecer, va a generar empleo y todo en un contexto de una inflación en baja”, aseguró el funcionario en declaraciones a la prensa.