Seguidilla canalla sin grandes escollos

“El arranque es fundamental”. Esa fue la trillada frase que los jugadores y el entrenador de Rosario Central dijeron hasta el hartazgo en esta extensa pretemporada. Y en los primeros partidos el equipo de Paolo Montero no tendrá que enfrentar a equipos potentes del fútbol argentino. Claro que tampoco se sabe lo que puede llegar a dar el Canalla, pero sin dudas el hecho de que en el horizonte cercano no se asomen los que vienen siendo protagonistas del torneo ni los grandes que les queda por jugar el panorama, a priori, parece para aprovechar.

Recién a partir de la 23ª fecha aparecen los partidos complicados; ya que ahí jugará como visitante de San Lorenzo. Una jornada más tarde deberá ir al Parque Independencia para enfrentar a su clásico rival, luego recibirá a Racing y visitará a River. Esta seguidilla de encuentros complicados ratifica aún más lo declarado por los protagonistas en el tiempo de preparación.

La historia comenzará el fin de semana con Godoy Cruz, como local. El equipo de Lucas Bernardi está en la 20ª posición con dos puntos por encima del Canalla. Además, este miércoles el Tomba jugará en Mendoza ante Atlético Mineiro de Brasil por la Copa Libertadores.

Luego, por la 16ª jornada, visitará a Quilmes, que si bien está cuatro puntos por encima del Canalla no aparece como un rival para temer. El segundo partido del año como local será ante Tigre, que si bien está arriba lo separa nada más que tres unidades.

La segunda salida del Gigante será ante Sarmiento. El Verde de Junín tiene una unidad más que Central, pero está en zona de descenso y aparece como una oportunidad para poder sumar.

En la decimonovena el equipo de Paolo Montero recibirá a Atlético Tucumán. El equipo de Pablo Lavallén está enfocado en la Libertadores y el desgaste con el que podría llegar sin lugar a dudas no es para despreciar.

Luego llegará el turno de ir a la cancha de Temperley (hoy en zona de descenso), recibir a Gimnasia y a Aldosivi (hoy en zona de descenso).

No hay dudas que las declaraciones que realizaron los futbolistas y el técnico auriazul tienen su fundamento. Aunque claro está que para aprovechar el arranque de la segunda parte del torneo el Canalla deberá mejorar ostensiblemente lo que realizó en la primera parte del actual campeonato.

Ahora apareció una duda

El plantel de Rosario Central volverá a trabajar en la mañana de este lunes luego de tener sábado y domingo libre. Y la duda de la semana, tras la postergación del reinicio del torneo ante Godoy Cruz, pasa por saber si José Luis Fernández podrá ser o no de la partida.

Es que el mediocampista hoy se sumará a trabajar a la par de sus compañeros. Y si responde, y más considerando que ante el Tomba se jugaría recién el domingo, podría recuperar su lugar en el once inicial.

Fernández, quien no iba a estar si el torneo se hubiese reanudado el pasado fin de semana, sufrió una paralítica en el muslo derecho en el amistoso que el Canalla disputó ante Vélez que le impidió entrenar con normalidad en las dos últimas semanas.

El jugador fue evaluado a través de un estudio por imágenes que no arrojó lesión, pero más allá de eso y producto de que sentía molestias en la zona del golpe, el cuerpo técnico decidió darle una semana más de recuperación y por eso estaba descartado para el reinicio.

Es por esto que tras la postergación, en el caso de que no presente inconvenientes, tiene chances de volver a ser titular. De confirmarse su presencia el que tiene más chances de salir del once es Paulo Ferrari. Si se confirma la salida del Loncho, Federico Carrizo jugaría ante el Tomba por el sector derecho de la mitad de la cancha. Aunque también está la posibilidad de que sea Pachi quien deje el equipo y ahí sí Ferrari continuaría en el once inicial.

La posibilidad de que juegue o no Fernández será el tema de la semana en lo futbolístico, al menos hasta los primeros ensayos que diagrame el cuerpo técnico pensando en el compromiso frente a Godoy Cruz.