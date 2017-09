Sebastián Mascherano, hermano de Javier, y su dura historia

Sebastián Mascherano lleva ya casi 6 años desde que se rehabilitó del consumo de drogas. “Es fundamental tener a nuestros hijos dentro del deporte. Lo puedo decir yo que he consumido durante 18 años”, reconoció el empresario sanlorencino y hermano mayor de Javier, el crack del Barcelona y la selección.

El “Jefecito mayor” se hizo presente en Beltrán para felicitar a los tres jóvenes de esa localidad que representarán al país en la Copa del Mundo de fútbol-tenis que se desarrollará en la capital chilena desde el 5 de octubre. Los protagonistas son Luciano González, Federico Reparaz y Joel Piccinini más el también sanlorencino Esteban Chamot.

“Siempre cuento en mis charlas de adicciones que doy por todo el país, que el consumo te trunca todos los proyectos. Yo tenía el sueño de ser jugador de fútbol y de estudiar una carrera. Y no pude mantener la constancia para concentrarme en lo que quería. Yo les digo a aquellos que están pasando por una situación difícil, porque la droga es una enfermedad y no un vicio. Y que piensen para que no se les trunquen los sueños. La educación es lo primordial en una persona. Y el mensaje que les dejo es que con inteligencia, con dedicación y con esfuerzo, todo se logra. También hay que tener las bases sólidas y contar con una familia detrás, que muchas veces no se encuentra. Y entonces algunos buscan espacios de felicidad en la droga, que nunca aparecen”, contó Sebastián en primera persona ante la atenta mirada tanto de los chicos como de Liliana Canut, la intendente de Fray Luis Beltrán.