¿Se viene Macri 2019? El presidente admitió la chance de la reelección

El presidente Mauricio Macri manifestó hoy que está “abierto” a la posibilidad de competir en 2019 para revalidar su mandato al frente de la Casa Rosada, pero aclaró que “todavía no es tiempo para hablar del tema”.

“Fui muy claro desde el principio. Estoy abierto a eso. Pero todavía no es tiempo para hablar del tema. Estoy listo para trabajar hasta el final del mandato permitido por la Constitución”, sostuvo el mandatario.

En una entrevista con la agencia de noticias económicas Bloomberg, el jefe de Estado fue consultado sobre la posibilidad de presentarse en las elecciones presidenciales de 2019 y sobre si no considera que la gente tendría que saber que está dispuesto a seguir impulsando reformas desde la Casa Rosada.

“Quiero que sepan que siempre van a poder contar conmigo, pero todavía no tenemos que hablar de eso ahora. Falta mucho tiempo y todos los días está la posibilidad de lograr una nueva reforma que generará nuevos trabajos. Estoy plenamente comprometido con eso y quiero enfocarme”, insistió el líder del PRO.

Sin embargo, anticipó que a fines del año que viene tomará una decisión al respecto: “Después, al final de 2018, decidiremos qué vamos a hacer en 2019. Todavía hay mucho tiempo”.

Por otra parte, Macri se refirió a las elecciones generales del próximo 22 de octubre y remarcó que Cambiemos va a “ganar bancas en ambas Cámaras” del Congreso Nacional.

“No estoy haciendo cuentas todos los días. Se lo dejo a (el jefe de Gabinete) Marcos Peña y (al ministro del Interior) Rogelio Frigerio. Ellos me dicen que vamos a ganar bancas en ambas Cámaras y estoy confiado de que será así”, afirmó. Y agregó: “Los ciudadanos van a tomar esta oportunidad para ratificar que han decidido un cambio. Es la decisión de una población que finalmente entendió cuál es el camino y quiere demostrar que aprendió de sus errores”.

En ese marco, el presidente indicó que el candidato a senador nacional de Cambiemos por la Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, está en las encuestas “apenas por delante” de la postulante de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, aunque aclaró que el frente oficialista está “muy por delante” de la oposición “en todo el país”.

Asimismo, el mandatario opinó sobre la situación actual del peronismo y consideró que el espacio “tendrá que atravesar una gran reforma interna”, a la vez que señaló que “el kirchnerismo sería volver al pasado”.

“No hay chances de que la Argentina vuelva al pasado de nuevo.

Cristina va a estar, va a ser senadora, va a expresar a una parte importante de la sociedad, pero creo que la mayoría ha entendido que no podemos crecer si continuamos aislados del mundo, si no renovamos nuestro sistema educativo público y no trabajamos con la verdad”, destacó.

Consultado sobre si en la segunda parte de su mandato pasará del llamado “gradualismo” a una serie de reformas más profundas, el jefe de Estado manifestó: “Voy tan rápido como es posible, pero en términos histórico vamos muy rápido”.

Finalmente, reconoció que la reforma laboral llevada a cabo en Brasil es “un gran desafío” para la Argentina y señaló que dialogó con los sindicatos al respecto: “Seguiremos logrando reformas sector por sector, que ha sido muy exitoso”.

“Parte del cambio cultural es que hemos redescubierto la importancia del diálogo: sindicatos, Gobierno y sector privado. Estamos haciendo buenos progresos”, concluyó.