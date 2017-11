Se viene el Sudamericano de waterpolo

Desde el próximo miércoles y hasta el domingo 3 de diciembre, Rosario será el epicentro del waterpolo sudamericano. En el natatorio de Gimnasia y Esgrima, 8 equipos disputarán el Campeonato Sudamericano de Clubes.

Tras 25 años, la ciudad recibirá una de las competencias más importantes de clubes a nivel sudamericano de la cual participarán los mejores equipos del país, entre ellos Gimnasia y Esgrima y Provincial, junto a conjuntos internacionales.

El torneo se dividirá en dos zonas. En la “A” estarán Provincial, Regatas Santa Fe, Botafogo (Brasil) y Unión Morro (Chile). La “B” la integrarán GER, Moreno, Suterh y Regatas Lima (Perú).

La competencia dará inicio el miércoles a las 17 con el partido entre Botafogo (Brasil) vs. Unión Morro (Chile). A continuación, desde las 18.15, jugarán Provincial vs. Regatas Santa Fe, a las 19.30 Suterh vs. Regatas Lima y desde las 20.45 cerrarán la jornada Gimnasia vs. Moreno.