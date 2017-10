Se viene el bono ante Chacarita para terminar de pagarle a los empleados

La situación económica en el Parque está en estado de coma. Y por eso la dirigencia no duda en recurrir a cualquier tipo de estrategia para recaudar. Y en el partido ante Chacarita habrá un bono cuya recaudación se destinará a terminar de pagarle a los empleados del club, que ayer cobraron la mitad de los haberes de septiembre.

El bono del club está reglamentado en el Estatuto y puede cobrarse una o dos veces por año. Y la dirigencia pensaba hacerlo en el partido ante Belgrano, a mediados de noviembre. Pero la necesidad pudo más y por eso se definió adelantarlo para con lo recaudado cancelar la deuda con los empleados.

“Hoy (por el viernes) le acreditamos la mitad de septiembre a los empleados y la totalidad al personal de Utedyc que trabaja en los partidos. Y adelantamos el bono porque es la única manera de cumplir con el saldo restante”, confió una fuente dirigencial.

El bono tendrá un valor de 200 pesos para los que lo compren por anticipado y 250 los que lo hagan el fin de semana del partido. Y si bien generará enojo en los socios e hinchas, la dirigencia espera recaudar más de 5 millones de pesos.

En el Clásico del semestre pasado, el club recaudó 4.595.500 pesos, con un bono que tenía un valor de 150 pesos anticipado y 200 el día del partido (se vendieron 29.865 tickets).

El juez Fabián Bellizia estaba al tanto de esta situación que se evaluó en la charla que mantuvo con la dirigencia esta semana, donde se mostró preocupado por el atraso en los pagos a jugadores y empleados.

Valenzuela, en duda

Juan Manuel Llop empezó a trabajar con el equipo que el domingo 29 a las 11 recibirá a Chacarita, y en ese sentido, más allá de algunos futbolistas que están con algunos inconvenientes físicos, el DT mostró en el ensayo del viernes su idea y la mayor sorpresa fue la salida de Milton Valenzuela.

El lateral izquierdo atraviesa un momento futbolístico flojo. Tras mostrarse en alto nivel en sus primeros partidos como titular en el semestre pasado y en la pretemporada, en el inicio de la Superliga no pudo mantener ese rendimiento y el cuerpo técnico entiende que algo debe hacer. Por eso en la práctica de fútbol apareció Leonel Ferroni, un lateral izquierdo de 21 años que el año pasado jugó bastante en reserva y desde julio entrena con la primera.

Todavía no está definido que Valenzuela dejará el equipo, pero lo de este viernes fue un “tirón de orejas” del entrenador y a esta altura no debería sorprender si lo deja un partido en el banco.

La gran preocupación del entrenador pasa por la faz ofensiva. Y ayer dejó en claro que por ahora no piensa en la opción de incluir a Mauro Guevgeozian y Luis Leal juntos.

Llop sigue entusiasmado con el juvenil Enzo Cabrera, que no pudo participar del ensayo por un golpe en el tobillo. Pero esta situación no hizo cambiar de parecer al entrenador, que incluyó a Brian Sarmiento como media punta y a Víctor Figueroa por izquierda (Joaquín Torres completó por derecha).

En el segundo tiempo de la práctica ingresó Luis Leal por Guevgeozian, lo que apuntaló aún más la idea del DT de no jugar con dos atacantes. “Lo que necesitamos, más allá de poner gente en ataque, es la organización del juego, que esté precisa para que los de adelante reciban mejor la pelota”, explicó el Chocho.

La idea del entrenador es no tocar demasiado el equipo a pesar de la floja presentación en Liniers. “El de Vélez fue el peor partido desde el punto de vista de agresividad ofensiva, que la teníamos. Pero no me parece hacer demasiados cambios, porque eso generaría desconfianza. No tenemos que emocionarnos y decir que todo está tan mal. Tenemos que encontrar equilibrio”, confió.

¿Los once? Si bien quedan toda una semana por delante para trabajar, el DT piensa un equipo para enfrentar a Chacarita con Luciano Pocrnjic (no entrenó por una sobrecarga); José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Valenzuela o Ferroni; Joaquín Torres, Nery Leyes, Braian Rivero y Sarmiento; Enzo Cabrera y Guevgeozian.