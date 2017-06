“Se respira un aire similar al de 2001”

Las elecciones legislativas se acercan, pero no despiertan el mismo entusiasmo en todos los sectores políticos por igual. La concejala Fernanda Gigliani y el ex diputado provincial Oscar Urruty, referentes de Iniciativa Popular, consideraron que “ninguna de las alternativas” que competirán este año por un lugar en el Concejo de Rosario “tienen que ver con proyectos a futuro”, por lo que ese espacio, que integra el Frente para la Victoria, decidió no participar. Además, en diálogo con El Ciudadano, tanto Gigliani como Urruti analizaron que las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri hicieron que en los barrios de Rosarios “se respire un aire muy similar al del 2001”.

“Las elecciones no son una cuestión deportiva donde permanentemente hay que jugar. En este panorama electoral, creemos que ninguna de las alternativas que se están barajando tienen que ver con proyectos a futuro, por lo que decidimos no participar”, afirmó el arquitecto Urruty en relación a la decisión de Iniciativa Popular de no participar este año de las elecciones.

El impacto del “cambio”

“Desde la mitad del año pasado hasta ahora, en los barrios populares se respira un aire muy similar al del 2001. Los sectores medios y la economía popular se ven muy afectados por estas políticas económicas”, señaló la concejala Gigliani respectó a la gestión del gobierno de Cambiemos.

En tanto, consideró que desde el Concejo no se están tomando las decisiones correctas para atenuar esta situación, ya que “está muy enroscado en declaraciones y no está poniendo sobre la mesa los temas de los que se tiene que ocupar”.

“Nosotros no tenemos incidencia en la macroeconomía pero sí podemos tomar decisiones en materia de tierra, vivienda y regulación de las ferias”, propuso la edila. Y remató: “Tenía expectativas en este nuevo Concejo pero no fueron totalmente satisfechas. Hay que elevar el nivel de debate”.

“Una gestión agotada”

Respecto al desempeño del gobierno municipal que encabeza Mónica Fein, los referentes de Iniciativa Popular coincidieron en que no hubo una mejora durante el segundo mandato de la intendenta.“Hay una vocación de querer cambiar pero después de tantos años del socialismo en el poder resulta muy difícil que esa intención de querer salir del letargo para mostrarle dinámica a la gestión se materialice”, dijo Urruty.

En tanto, Gigliani consideró: “Desde la primera intendencia de Fein se notó que la gestión estaba agotada. Se cambiaron algunas caras, pero las políticas se mantienen”.