Se reinician los encuentros de la Copa Santa Fe Básquet

La Copa Santa Fe Básquet – Liga Provincial de Mayores organizada por la Federación de Básquetbol y auspiciada por el gobierno de la provincia, reanudará este viernes las competencias.

Los 24 equipos que disputan un ascenso al Torneo Federal, jugarán la sexta fecha del certamen, luego del receso del 19 de diciembre pasado.

Cada uno de los equipos participantes recibió 100.000 pesos para solventar la primera etapa del torneo, mientras que cada una de las tres categorías formativas obtuvo un apoyo de 5.000 pesos para la compra de elementos deportivos.

En las instancias clasificatorias, tanto ganadores como perdedores tendrán premios económicos. En total el gobierno provincial apoya la competencia por un monto cercano a los 4.500.000 millones de pesos.

Los encuentros de este viernes serán: entre los clubes Adeo de Cañada de Gómez vs. Atlético San Jorge; Colón de San Justo vs. El Tala de Rosario; Atlético de Rafaela vs. San Lorenzo de Tostado; Gimnasia de Santa Fe vs. Atalaya de Rosario (zona A); Colón de Santa Fe vs. Firmat Football; Brown de San Vicente vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez; Sportivo Suardi vs. Cacu de Ceres; Temperley de Rosario vs. Atlético Sastre (zona B); Sportsmen Unidos de Rosario vs. 9 de Julio de Rafaela; Unión San Guillermo vs. Ceci de Gálvez; Racing San Cristóbal vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe y Santa Paula de Gálvez vs. Sport Cañadense (zona C).

TABLAS DE POSICIONES

En la previa de la sexta fecha, los equipos santafesinos no se sacan muchas diferencias y todo parece indicar que el pase a la próxima fase estará peleado.

Hasta el momento, la Zona “A” tiene a San Jorge, Gimnasia y Esgrima (Santa Fe) y Atalaya con 9 puntos, el Tala con 8, ADEO y Colón (San Justo) con 7, Atlético Rafaela con 6 y San Lorenzo con 5.

La Zona “B” ubica a Atlético Sastre, Suardi, Temperley, Colón (Santa Fe) y Brown con 8 unidades, Firmat y CACU con 7 y Talleres con 6.

La Zona “C” tiene a Sport primero con 10 puntos, seguido por Santa Paula que posee 9, Racing y Sportsmen con 8, CECI y Rivadavia Jr. con 7, Unión (San Guillermo) con 6 y 9 de Julio con 5.

LA LIGA

Los 24 equipos participantes fueron divididos en tres grupos de ocho que compiten todos contra todos en dos rondas. El receso comenzó el 19 de diciembre y este viernes reanudará la acción. Una vez finalizada esta etapa, los mejores cinco equipos de cada zona y el mejor sexto pasarán a los playoffs, formando una tabla general de 16 equipos según el rendimiento en la etapa clasificatoria.

En las llaves de octavos de final, que se disputarán desde el 24 de marzo, se medirán el primero de esa tabla contra el último, el segundo ante el penúltimo y así sucesivamente. Los ganadores avanzarán a cuartos de final, siempre respetando el puesto logrado en la general, para luego definir los semifinalistas. La final para definir el campeón de la Copa Santa Fe y el ascenso al Torneo Federal está prevista disputarse al mejor de cinco partidos entre el 19 de mayo y el 2 de junio de 2017.