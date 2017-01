Se recordó el Holocausto en Santa Fe

El acto central por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto se realizó por primera vez en el interior del país. El homenaje se realizó el jueves en el “Paseo de los Justos entre las Naciones”, de la ciudad de Santa Fe.

“Para nosotros tiene una gran relevancia y es un signo muy importante que la primera vez en la Argentina que este acto se desarrolla fuera de Buenas Aires, se haga en la ciudad de Santa Fe”, manifestó el gobernador Miguel Lifschitz al participar del homenaje.

“Estamos aquí para recordar la historia en clave de presente y de futuro y para decir que frente a los genocidios y la discriminación todos somos uno”, agregó.

“La memoria del Holocausto nos emplaza, se conjuga en tiempo presente, y nos obliga a no olvidar el pasado pero al mismo tiempo a no dejar de advertir lo que sucede en tiempo presente, en un mundo en donde se multiplican las guerras y donde los exterminios y matanzas no cesan”.

Ruth, una sobreviviente del Holocausto que actualmente vive en Rosario, relató su experiencia de vida a los presentes y agradeció “a este país por haber encontrado un lugar donde pude normalizar mi vida”.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, agradeció “a la comunidad judía de Santa Fe, por sumarse y entender la importancia que tiene para el gobierno nacional federalizar, en el amplio sentido de la palabra, sus políticas y las políticas de derechos humanos”.

Asimismo, rindió homenaje a “las víctimas y sobrevivientes de la Shoá” y agradeció “a los sobrevivientes su legado, de promover durante generaciones la paz, el amor, el diálogo y la convivencia”. “Es muy importante este acto que estamos realizando en este espacio público que es el más democrático que tenemos los ciudadanos; la construcción del Paseo de los Justos que se inscribe en una política de Estado adoptada en el año 2000 cuando el entonces presidente Fernando De la Rúa viajó a la primera conferencia internacional del Holocausto en Estocolmo, y selló el compromiso del Estado argentino de conformar la alianza del Holocausto, único país latinoamericano que la integra”, agregó. En tanto, el presidente de la Daia (Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina), Horacio Roitman manifestó que “es muy importante que las Naciones Unidas hayan instaurado esta conmemoración y más importante aún que se haya organizado en nuestra ciudad en forma conjunta con las máximas autoridades nacionales, provinciales y municipales”.

El 27 de enero de 1945 soldados del Ejército Rojo ingresaron al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, el mayor de todos los construidos por el nazismo para poner en práctica la “Solución Final”, que significó el asesinato de más de seis millones de personas si se contabilizan los diferentes campos de concentración diseminados en Alemania, Polonia y demás países de Europa del Este.