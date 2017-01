Se realizará manifestación para exigir reforma de la ley penal de protección animal

Activistas en defensa de los derechos del animal realizarán mañana una manifestación frente al Congreso Nacional para exigir la reforma de la ley penal de protección animal, que está vigente desde el año 1954.

La manifestación, se llevará a cabo frente al palacio legislativo a las 18.30, según informaron esta mañana sus organizadores.

Los activistas denunciaron que la ley penal de protección animal nº 14.346 “en muchos casos no se cumple, no sólo no otorgando condenas a los maltratadores que van de 1 a 3 años de cárcel, sino también no arbitrando las medidas para preservar la integridad física de los animales”.

A través de un comunicado, aseguraron que “en algunas comisarías se niegan a tomar la denuncia y que en esos casos deben realizarla en la fiscalía y denunciar por mal desempeño de funcionario público a quienes negaron tomarla”.

Asimismo, los defensores de los derechos de los animales señalaron que “es preciso reformarla para que las penas sean no excarcelables y ampliar la tipificación de delitos no contemplados en la ley antigua”.

Otro caso de maltrato extremo a un perro

En ese contexto, se conoció de un nuevo caso de abuso animal, esta vez en el barrio porteño de Almagro, cuando un grupo de hombres detectó a una perra en medio de la vereda agonizando y, como no se corría la golpearon.

Según se supo, el animal no se movía porque estaba muy dolorido, producto de una piómetra (infección de útero).

Lejos de compadecerse la atacaban peor, hasta que un hombre que pasaba por allí intervino en la defensa de la perra, lo que evitó que el final del hecho sea como el de “Chocolate”, el perro que fue cuereado vivo en Córdoba.

El hombre inmediatamente asistió a la perra, bautizada Áfrika y solicitó ayuda a una proteccionista de animales, quien la internó e hizo operarla de urgencia.

Ya recuperada, los proteccionistas comenzaron a buscar un hogar para Áfrika y aclararon que es una adopción especial, ya que no es una cachorra.

Por tal motivo, difundieron los contactos para quienes quieran adoptarla: Contacto: 156-592-5969 Facebook: Un hogar para Afrika.