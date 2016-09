Se quejan comerciantes que tienen que reempadronarse

La puesta en marcha desde ayer del reempadronamiento obligatorio de algunos comercios decidido desde la Municipalidad –en el marco de la emergencia en seguridad– provocó quejas por parte de algunos de los sectores que deben “ponerse al día” y cumplir algunos requisitos, como la presentación del certificado de habilitación vigente, la planilla prontuarial y el certificado de antecedentes penales de sus responsables, entre otras cosas. Uno de los rubros alcanzados es el de las firmas relacionadas con los espectáculos públicos. Desde la Asociación Hotelera Gastronómica, donde están los titulares de locales nocturnos, señalaron que son sometidos a “constantes controles” y que no ven con buenos ojos que se los vincule con actividades delictivas.

Cabe recordar que el reempadronamiento obligatorio –que deberá hacerse hasta el 13 de octubre– es para los titulares, representantes legales y/o apoderados de armerías, negocios de compraventa de teléfonos celulares, talleres mecánicos, desarmaderos, chatarrerías, compraventas de repuestos usados, de firmas relacionadas a los espectáculos públicos y comercios vinculados con el uso de precursores químicos.

El vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario, Carlos Mellano, explicó que “a nosotros no nos gusta que se vincule nuestra actividad a la inseguridad”.

“Consideramos que si se trata de un nuevo reempadronamiento lo vamos a hacer porque no está bien no cumplir con la normativa. No estamos muy contentos porque siempre se intenta vincular a nuestra actividad con actividades delictivas. Entendemos que los que están funcionando son locales que están habilitados, que tienen actividad pública y que todo el mundo los conoce”, indicó.

“Nuestra actividad es lícita. Trabajamos por una mejora del rubro y entendemos que la gente que gestiona estos negocios tiene honestidad comercial y cumple con la regulaciones lógicas que el Estado establece. Si nosotros no estamos habilitados, no duramos un día, es una situación incómoda que se legisle junto a la compraventa de celulares, las armerías y los precursores químicos”, subrayó.

“Medida innecesaria”

Por su parte, desde las armerías locales recordaron que el sector también está sometido a “intensos controles”. Uno de sus referentes, Ricardo Brachetta, dijo que la medida es “absolutamente innecesaria”. El comerciante recordó que el problema de la inseguridad “no está en las armerías”. “Nos quieren estigmatizar con que le vendemos armas a los delincuentes, y la verdad es que ninguno de ellos vienen a comprarnos a nosotros. El titular debe ser legítimo usuario, por lo tanto no cuenta con antecedentes penales. También, los locales están sujetos a una inspección periódica”, resaltó.

“Tienen que mostrar que hacen algo para que la gente vea qué es lo que está pasando. La inspección municipal sirve para saber si el local está en condiciones, pero a la Municipalidad no le importa qué tipo de arma querés vender. El desarme voluntario sirvió para entregar fierros viejos, las armas del delito no se entregaron. Tendría que haber un reempadronamiento gratuito de armas, para saber cuántas hay en circulación”, indicó.

Información actualizada

Con todo, el secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Gustavo Zignago, recordó que el reempadronamiento “es la posibilidad de contar con información actualizada para poder seguir profundizando el trabajo profundo y coordinado con las demás agencias del Estado”. “A partir de hoy (por ayer) y hasta el día 13 de octubre se van a reempadronar los comercios habilitados en algunos rubros específicos”, explicó

“Se trata básicamente de acreditar y actualizar la información de los titulares. Tiene que ver con el decreto anunciado por la intendenta donde no solamente se van a incrementar los controles vehiculares sino que también se pondrá una mirada especial con la actualización de la información que tenemos sobre algunos rubros en particular para poder trabajar y detectar situaciones que el municipio entiende pueden contribuir a bajar la tensión en relación a la conflictividad que tiene la ciudad”, concluyó.