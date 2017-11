Se presenta el proyecto “Sistema de Jardines Infantiles en la Universidad Nacional de Rosario”

En virtud de que el 22 de noviembre de 1949 el por entonces gobierno de Juan Domingo Perón decretó la Gratuidad de la Universidad, el consejero superior por el Movimiento Universitario Evita (MUE), Cristian Fdel, propone la implementación del “Sistema de Jardines Infantiles en la Universidad Nacional de Rosario”.

La presentación del proyecto se llevará a cabo este jueves a las 18 en la Facultad de Derecho, de Córdoba y Dorrego.

El programa en cuestión, de acuerdo a lo planteado, será sustentado en base a los siguientes principios: gratuidad universitaria, excelencia académica, igualdad de género, y el derecho a la educación pública y laica.

“Entendemos que para hablar de gratuidad de la Universidad no basta con decir que la misma no es arancelada, sino que debemos profundizar esa bandera y debemos ir más allá. Es por eso que proponemos que la Universidad establezca un Programa de Jardines Infantiles, para que estudiantes, docentes, graduados y personal de la Facultad puedan acceder a la misma”, dijo Fdel.

“La Universidad Pública –abundó– fue pensada para garantizar el derecho Educación y, en este sentido, debe lograr su efectividad para que dicho derecho fundamental no sea un lema sino una realidad”.

“Hoy transitamos un proceso político de retroceso en materia de derechos y como jóvenes universitarios no vamos quedaros con los brazos cruzados esperando que el ajuste llegue a la Universidad, debemos movilizar todas las fuerzas vivas en pos de cuidar los derechos obtenidos y para consagrar nuevos. Que una mujer no se vea impedida por su maternidad para ingresar y permanecer en la Universidad no solo es un derecho, sino un avance en la igualdad de género.

No podemos permitir que haya futuros perdidos por las desventajas económicas que sufre gran parte de la población. Debemos dar las bases para el ascenso social como fruto digno del esfuerzo, del estudio y del trabajo a todo el pueblo argentino, especialmente a los más humildes.

Como jóvenes Universitarios, militamos por aquellos que no tienen voz, por los hijos e hijas de obreros que no pueden acceder a la universidad y entendemos que implementar el Sistema de Jardines Infantiles es un avance hacia la justicia social por la cual todo los días trabajamos. La Universidad tiene un rol y no hay dudas que ese rol debe ser estar a disposición de los argentinos y de las argentinas”.