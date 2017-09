Se paraliza la región a través de la ovalada

En los Silos Davis se realizó este viernes el lanzamiento del Torneo de Clubes de la Región Centro, que se abrirá este sábado. De la presentación tomaron parte el gobernador santafesino Miguel Lifschitz, y las autoridades del rugby de la región, además de los representantes de cada uno de los equipos participantes.

Se trata de un campeonato que reúne a cuatro uniones y tres provincias. Se enfrentarán los 12 mejores equipos del Litoral y de la Unión Cordobesa, divididos en dos copas: Oro y Plata.

Entre los objetivos planteados para este torneo figuran: incrementar la calidad de la competencia para los equipos de la región, desarrollar un proyecto de integración y crecimiento para las uniones participantes, lograr una mayor difusión del juego y consolidar a la Región Centro desde el punto de vista rugbístico.

El certamen se abrirá este sábado desde las 15.30. La modalidad de disputa será con dos zonas por cada copa. Los grupos estarán compuestos por los equipos del mismo certamen y jugarán contra los miembros del grupo opuesto. Los ganadores de las dos zonas disputarán la gran final. Cabe aclarar que en absolutamente todos los partidos se enfrentarán un club proveniente del Torneo Regional del Litoral con uno del Torneo Oficial de la Unión Cordobesa. Se aplica el sistema conocido como Vodacom, sumando puntos para su grupo.

Los partidos

Por la Copa de Oro jugarán Jockey Club Rosario vs. Palermo Bajo (en Cuatro Hectáreas, barrio Fisherton con arbitraje de Leónidas Diez, mientras que Duendes enfrentará a La Tablada (en barrio Las Delicias, con arbitraje de Juan Sylvestre), y Gimnasia y Esgrima vs. Tala RC (en Plaza Jewell, con arbitraje de Federico Recagno). El duelo entre Duendes y La Tablada se podrá observar por 5RTV.

En tanto, en la Copa de Plata se medirán Estudiantes vs. Universitario Córdoba (en el Parque Urquiza, Paraná, con Ulises Ruiz), Santa Fe Rugby vs. Uru Curé (en Sauce Viejo, con Germán Rabbia) y CRAI vs. Córdoba Athletic (en Autopista Santa Fe, con Agustín Monje).

Además, habrá un test amistoso entre Universitario Rosario y Jockey Club de Córdoba (en Las Delicias, con Emiliano Coll).

Los antecedentes se remontan a fines de los 90 con un octogonal entre los cuatro mejores de Rosario y otros tantos de Córdoba, mientras que ya en este siglo las cuatro uniones (con Uruguay como invitado) organizaron los primeros regionales que vieron a Universitario campeonar, algo que también logró Provincial.

Top 12 de la Urba: Plaza visita a Newman

Atlético del Rosario irá este sábado desde las 15.30 por un triunfo que lo ayude a escapar de una situación muy incómoda en el Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Enfrentará como visitante a Newman.

Mientras, los escoltas Alumni y San Isidro Club (SIC) protagonizarán el encuentro más atrayente de la fecha 18. El partido se disputará en la cancha de Alumni, en Tortuguitas. El puntero CUBA visitará a Pucará, en tanto que el campeón Belgrano e Hindú reeditarán la final del torneo anterior. Regatas de Bella Vista será local ante La Plata, CASI chocará con San Luis.

Posiciones: CUBA 53 puntos; SIC y Alumni 52; Belgrano 51; Pucará 49; Hindú 41; Newman 35; La Plata 33; San Luis 31; CASI 29; Regatas de Bella Vista 28 y Atlético del Rosario 17.

Torneo del Litoral: Penúltima fecha en el ascenso

El sueño de ascender al grupo de privilegio del Torneo del Litoral tendrá este sábado desde las 16 un nuevo capítulo con la disputa de la penúltima fecha de la zona Reclasificación. Hay cuatro equipos con chances de obtener las dos plazas que les permita ascender a jugar en primera en el 2018.

Los candidatos son Provincial, CRAR, Paraná Rowing y Los Caranchos. El duelo Caranchos-Provincial es casi una final. Será en la cancha de Wilde y Mendoza con Damián Schneider como árbitro.

En Rufino jugarán Los Pampas vs. Paraná Rowing (árbitro Fernando Porcel), mientras que en Ibarlucea lo harán Logaritmo vs. Charoga (árbitro Juan Orell) y La Salle vs. CRAR (en Cabaña Leiva, con arbitraje de Federico González.

El interés no está solo en los dos primeros lugares, sino que hay lucha por evitar los últimos dos lugares. Séptimo y octavo deberán revalidar su lugar ante los campeones de los respectivos torneos del Nivel III de Rosario y del Dos Orillas (Santa Fe-Entre Ríos).

La definición del ascenso-descenso, se hará a un solo partido, en la segunda quincena de octubre. De acuerdo al sorteo realizado allá por abril, el campeón rosarino enfrentará, como local, al equipo que clasifique en el 7° lugar de la Reclasificación, mientras que el ganador del Dos Orillas, enfrentará, también como local, al clasificado 8°. En esa situación comprometida aparecen tres equipos: La Salle, Los Pampas y Charoga.

Posiciones: Provincial 47, CRAR 47, Paraná Rowing 44, Los Caranchos 42, Logaritmo 29, La Salle 16, Los Pampas 12 y Charoga 7.