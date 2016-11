Se palpita: Rosario ruge con el Rallycross

Rosario ya está en los ojos del mundo. Ayer con la primera conferencia de prensa oficial y con una tanda de ensayos libres para probar los vehículos, se puso en marcha la definición del Campeonato Mundial de Rallycross que tendrá como escenario al autódromo Juan Manuel Fangio hasta el domingo.

Con la amabilidad que caracteriza a los grandes, Sebastien Loeb fue la gran estrella de la conferencia de prensa en el trazado rosarino.

El piloto francés se robó todos los flashes y luego de la charla con los periodistas europeos accedió al diálogo con El Hincha.

El multicampeón de Rally, quien está haciendo su primera experiencia en el Rallycross, dijo estar “muy feliz por visitar la ciudad donde nacieron muchos famosos”.

Además, Loeb destacó que “es la segunda oportunidad que me toca visitar Rosario luego de mi paso anterior, a comienzos de este año, cuando me tocó venir con el Dakar. Por eso, me siento muy cómodo y feliz de estar en esta ciudad”.

Mientras tanto, el galo aseguró, ya hablando de la carrera en sí, que llega con muchas “ganas de ser protagonista y ganar”.

Por otra parte, el estadounidense Ken Block también aceptó el mano a mano con El Hincha y destacó “lo hermosa que es esta ciudad. Estuve visitando algunos restaurantes y la verdad nos atendieron muy bien. Mientras que hoy (por ayer) visité la costanera y quedé maravillado por lo que vi”.

A la hora de hablar de la competencia, Block dijo que debe mejorar en su manejo para ser competitivo este fin de semana.

Cuando los micrófonos se apagaron, se encendió el rugir de los motores. Es que durante varios minutos, los equipos giraron en una parte del trazado que se utilizará desde este sábado en la coronación de la temporada 2016 del Rallycross.

Rosario, otra vez, es noticia por el deporte. Y otra vez, gracias al automovilismo. Desde este sábado la adrenalina se apoderará del Juan Manuel Fangio. Bienvenidos al show.