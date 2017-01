Se llevaron valiosa máquina vial de estación de servicios en Fighiera

Una banda de piratas del asfalto dio un nuevo golpe en el sur santafesino. Con datos certeros, los ladrones apuntaron a una cargadora marca New Holland que había sido retirada del puerto de Buenos Aires y tenía como destino la casa central de la distribuidora de esta marca, Nordemaq en Resistencia, provincia de Chaco. El golpe lo dieron la semana pasada en la estación de servicio YPF de Fighiera. El accionar fue el mismo que en otros casos de piratería: un grupo de hombres armados llega en una camioneta, se acercan al conductor, lo reducen y se lo llevan con el camión y la carga. Después de unas horas, abandonan al chofer. Con esta modalidad, en 21 meses se llevaron nueve maquinarias del sur santafesino. Esta vez, el asalto tuvo la particularidad de que al camionero lo tuvieron secuestrado un día entero para luego dejarlo en Puerto Madero, a cuatro cuadras de una comisaría, en la Capital Federal. La maquinaria posee un valor de 200 mil dólares (alrededor de 3.200.000 pesos). Voceros del caso dijeron que las máquinas (las usadas) se venden a medio millón de pesos promedio en el mercado negro.

De acuerdo con las fuentes policiales, el caso ocurrió la noche del jueves 12 pasado, cuando el conductor de un camión Mercedes Benz que acababa de retirar una cargadora frontal marca New Holland del puerto de Buenos Aires paró en la estación de servicio que está en la autopista Rosario – Buenos Aires, a la altura de la localidad de Fighiera, a 37 kilómetros de Rosario. En un momento, un grupo de hombres descendió de una camioneta marca Toyota: desenfundaron sus armas y obligaron al conductor a meterse en el compartimento que está la cama en la cabina. Arrancaron el camión y tomaron por la ruta 21 (ex ruta 9). Tras unas horas de marcha, los asaltantes desactivaron el seguimiento satelital.

“Es todo muy raro, la caja que se encarga del seguimiento nunca está en el mismo lugar. Cuando la desactivaron, bajaron al camionero, lo subieron a la Toyota y lo tuvieron dando vueltas todo un día. Lo dejaron en Puerto Madero, a cuatro cuadras de la comisaría e hizo la denuncia”, describió el dueño de la máquina, Lautaro Braun, gerente de la firma Nordemaq SA, que posee su casa central en Resistencia, Chaco, donde tenía que llegar la cargadora en la entrevista brindada esta semana a Radio Dos.

En la entrevista radial, Braun alertó a quienes encuentren la oferta de la maquinaria en el mercado: “Se trata de una cargadora frontal sin uso, proveniente de Estados Unidos que posee como últimos números de serie NGF – 235486, modelo W170 y marca New Holland”.

Como se trató de un secuestro, el caso quedó a cargo de las fuerzas federales que trabajan junto al fiscal Eduardo Rosende, de la Fiscalía en lo Criminal N° 48.

La banda en el golpe anterior

El antecedente inmediato fue el 24 de septiembre pasado en Cabín 9, de la localidad de Pérez. Ese asalto ocurrió cuando un grupo armado ingresó al predio de la firma Peitel y, tras mantener cautivo al sereno, al que horas más tarde liberaron en la ciudad bonaerense de San Nicolás, rompieron los candados de varios galpones y se llevaron una retroexcavadora y herramientas por valor de unos 6 millones de pesos.

La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Dalmau, de la Unidad de Investigación y Juicio, quien a los seis días logró encontrar a la banda y solicitó su detención.

Para esa época, quedaron apresados Pablo Alberto S., de 56 años; Rolando Heriberto D. C., de 52; y Luis Daniel P., de 30 y Julio Ricardo “Gordo Rubí” V., de 63 años. Todos en allanamientos realizados el 30 de septiembre, y cinco días más tarde fueron imputados por asociación ilícita y defraudación. En esa audiencia, el juez Hernán Postma les dictó la prisión preventiva, medida que se extendió hasta febrero próximo. El quinto integrante de la banda fue Daniel C., conocido como “Pala” y oriundo de Santa Lucía. Fue apresado en diciembre pasado y también fue imputado como parte de la banda.

Nueve para los piratas

Al último asalto ocurrido el 12 de este mes en la estación de Fighiera se le suman:

24/09/16. Banda sustrajo una retroexcavadora y herramientas del predio de la firma Peitel, de la vecina localidad de Pérez. El botín fue valuado en seis millones de pesos. Mantuvieron cautivo al sereno y lo liberaron en San Nicolás. Por este caso, cinco hombres fueron detenidos.

26/05/16. Dos asaltantes sorprendieron por la madrugada al sereno de una empresa constructora de la zona sur, y se lo llevaron y lo dejaron en Villa Constitución. La dupla se llevó dos retroexcavadoras.

10/03/16. El presidente de una cooperativa de trabajo del ferrocarril fue maniatado por dos desconocidos que le robaron herramientas y huyeron a unos 40 kilómetros por hora a bordo de una gigantesca retroexcavadora –valuada según una fuente del caso en alrededor de un millón de pesos–, la que más tarde fue hallada abandonada en Matienzo y Deán Funes, en zona sudoeste.

30/11/15. Cuatro asaltantes redujeron a golpes a dos hermanos paraguayos que trabajan como serenos en una empresa vial en colectora de autopista Brigadier López y ruta 34S, en Ibarlucea, y se llevaron una pala cargadora frontal John Deere. Se llevaron en un auto a las víctimas y las liberaron poco después en Carcarañá.

29/10/15. Tres ladrones redujeron al chofer de una retroexcavadora Case en un obrador de Chiclana y avenida costanera y se llevaron el vehículo mientras mantenían cautiva a la víctima en un utilitario, hasta abandonarla en Puerto Gaboto.

24/08/15. Escruchantes violentaron un candado en una firma ubicada en Juan Pablo II al 2100, en Nuevo Alberdi, de donde se llevaron una pala mecánica Case.

17/06/15. Seis hombres armados y vestidos como policías que habían llegado en dos vehículos redujeron a un vigilador y se llevaron una retroexcavadora de una constructora del obrador ubicado en Donado y Derqui, en zona oeste. El custodio fue liberado en barrio Cabín 9.

07/04/15. Tres asaltantes redujeron al chofer de una retroexcavadora apenas salió del galpón de una constructora en Carriego y Urquiza, lo hicieron subir a un auto y lo dejaron más tarde en un camino rural de Pueblo Muñoz. Los ladrones se llevaron la máquina, marca John Deere.