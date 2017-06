¿Se le terminó el campeonato a Marco Ruben?

Marco Ruben podría perderse los tres partidos que restan del torneo. El delantero no pudo entrenar ayer debido al problema que padece en el pie izquierdo. Y no habría que descartar que, en las próximas horas, definan someterlo a una intervención quirúrgica para resolver el problema que padece: un sobrehueso en el calcáneo del pie izquierdo.

Más allá de lo que decidan entre Ruben, cuerpo médico y cuerpo técnico, el delantero está casi descartado para jugar el viernes en la visita a Banfield, situación que complica a Paolo Montero. Es que el DT uruguayo no estaba decidido a poner desde el arranque a Teófilo Gutiérrez, que regresa de España a Ezeiza este miércoles, alrededor de las 20. Y ahora tendrá que revisar nuevamente esa situación.

Ruben viene arrastrando este problema en el pie izquierdo desde hace un buen tiempo. Y sabe que la única manera de resolverlo es con una cirugía, en la que le practicarán el “resecado” del sobrehueso que tiene en el calcáneo. Por lo tanto, ahora o cuando termine el torneo, Ruben será operado.

Hasta el momento, el goleador había consensuado con el cuerpo técnico auriazul postergar la intervención quirúrgica hasta asegurar el objetivo trazado: clasificar para jugar la próxima edición de la Copa Sudamericana. Pero el dolor que le genera esta lesión a Ruben podría modificar los tiempos. Es que ese sobrehueso en el calcáneo provoca una inflamación y fuerte malestar en la cara lateral externa del empeine izquierdo de Ruben.

En este segundo tramo del torneo, el disputado durante 2017, Ruben se perdió sólo tres partidos. Pero ninguno de ellos fue por lesión. El delantero no estuvo en la visita a Sarmiento, en Junín, debido al problema de salud que por entonces padecía su abuelo. Y tampoco pudo jugar frente a Aldosivi en Arroyito, ni frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, ya que debía cumplir dos fechas de suspensión por haber sido expulsado ante Gimnasia de La Plata.

Por el problema en el pie izquierdo, Ruben sólo estuvo en duda para jugar frente a Racing, después del Clásico, partido en el que debió ser reemplazado por esa dolencia. Pero se terminó recuperando y fue titular también ante los de Avellaneda.

Esta vez, en la antesala del encuentro ante Banfield, parece que la situación de Ruben es diferente. La molestia en el pie es importante, y la operación podría adelantarse. En ese caso, la buena noticia para el Mundo Central sería que el goleador estaría a punto para empezar la próxima pretemporada, ya que la rehabilitación de esta cirugía demanda un mes.

El parte médico

Este lunes fue publicado un parte médico en la página oficial del club (www.rosariocentral.com) respecto del problema que padece Marco Ruben. Este es el texto que lleva la firma del doctor Marcos Diez: “En el día de la fecha (por el lunes), el médico del plantel profesional de Rosario Central, Dr. Marcos Diez (Mat. Nº 20759) informó que el futbolista Marco Ruben no entrenó por un dolor en el pie izquierdo. Durante el entrenamiento de fútbol del día sábado, el delantero se resintió de la molestia que presentó en el partido ante Newell’s”.

El regreso de Teo

Teo Gutiérrez no sería titular este martes, cuando Colombia dispute un amistoso ante Camerún en Getafe. De ser así, la novedad sería beneficiosa para Paolo Montero. Es que con Marco Ruben en duda para jugar el viernes, puede que Montero necesite contar con Teo como titular. Hasta ahora, el DT pensaba al colombiano, que llegará desde España a Ezeiza este miércoles por la noche, entre los relevos. Pero esa situación, si Ruben no llega en condiciones al viernes, podría modificarse. Más allá de los minutos que sume Teo en el amistoso entre Colombia y Camerún, Montero sabe que el delantero no podrá evitar el trajín del viaje que realizará este miércoles. Por eso, la idea sería que Gutiérrez se traslade de Ezeiza a Rosario. Y que cumpla con un entrenamiento regenerativo el jueves en Arroyo Seco.

“Tenemos que ir por todo”

A tres fechas del cierre del torneo, Washington Camacho analizó las posibilidades que tiene Central de alcanzar el objetivo: la clasificación para participar de la próxima edición de la Copa Sudamericana.

—¿Pensás que pueden conseguir la clasificación antes del final, o que van a hacer cuentas hasta último momento?

—Creo que esto se va a definir en la última fecha. Está todo muy cerrado, hay muchos equipos en pelea. Hay muy pocos puntos de diferencia entre varios equipos. Llega la última etapa donde todos tratan de sumar, y va a ser muy cerrado. Hemos ganado muchos partidos, y por ahí nos cuesta seguir progresando en la tabla porque los demás equipos también vienen haciendo lo suyo. Creo que va a ser muy cerrado hasta el final.

—¿Ya hicieron cuentas de cuántos puntos necesitan para entrar a la Copa?

—Realmente no hicimos cálculos. El objetivo nuestro es tratar de ganar los tres partidos. Es complicado, pero hemos ganado partidos difíciles fuera de casa y en casa. Creo que el equipo está capacitado para poder ganar los tres partidos. Sabemos que nos enfrentamos con rivales durísimos y directos por entrar a la Copa. Va a ser difícil pero la verdad es que tengo mucha confianza en mis compañeros y en lo que venimos trabajando. Estamos para ir por esos 9 puntos.

—¿Hay mucha presión por conseguir el objetivo?

—Presión no, sí responsabilidad. Tenemos la posibilidad de poder meternos en una Copa que, cuando se reinició el torneo, era bastante impensado o difícil por el lugar que estábamos en la tabla de posiciones. Pero el trabajo que hicimos nos encuentra en este lugar, y hoy tenemos la posibilidad de meternos en una Copa y no hay que desaprovecharla. Le vendría muy bien al club seguir participando en competencias internacionales, y a nosotros como jugadores nos valorizaría de otra manera. Tenemos que ir por todo.