Se lanzó la carrera del Súper TC2000 en el Hipódromo

Un día, el automovilismo y el turf se unieron por Rosario. Este martes, en el imponente Hipódromo Independencia, se realizó el lanzamiento oficial de la carrera que el Súper TC2000 disputará en el autódromo “Juan Manuel Fangio” el 20 y 21 de este mes, en el marco de la cuarta fecha del certamen.

Bajo un sol pleno, con un Toyota Corolla de fondo y tres caballos pura sangre con sus respectivos jockeys, la categoría levantó el telón a la fecha de Rosario.

En el Hipódromo estuvieron presentes el presidente del Súper TC2000, Antonio Abrazian, los pilotos Fabián Yannantuoni (Peugeot), Facundo Ardusso (Renault), Matías Rossi (Toyota), Juan Manuel Urcera (Citroën) y Manuel Mallo (Chevrolet), quienes se brindaron al diálogo con los medios de prensa y fueron los actores de la producción fotográfica en la imponencia del predio de 33 hectáreas que está enclavado en pleno Parque Independencia.

Los protagonistas destacaron la llegada del Súper TC2000 a Rosario y expresaron que esperan con ansiedad la competencia que tendrá dos carreras: una el sábado 20 y otra el domingo 21 de este mes.

“Vengo de ganar en Mendoza y ojalá pueda repetir en mi casa, que es Rosario. Llego con muchas ganas, con un auto muy competitivo y con la expectativa de volver a subirme a lo más alto del podio”, aseguró el Patito Yannantuoni, flamante vencedor el pasado domingo en la ciudad de San Martín, Mendoza.

Mientras, el Flaco Ardusso, piloto de Las Parejas y protagonista habitual de cada carrera en el Fangio, agregó que “correr en Rosario es como hacerlo en el patio de mi casa, ya que ésta es mi segunda ciudad. Llego con bronca por lo que pasó en Mendoza y ojalá los buenos resultados me acompañen en este autódromo”.

También algo ofuscado por su rendimiento en la Cordillera se mostró Matías Rossi, aunque sabe que correr en Rosario le sienta muy bien, pues ya se impuso en dos de las cinco carreras que se han disputado en el trazado local. “Ya me llevé dos Monumento a la Bandera y ojalá me lleve el tercero. Siempre me sienta bien correr en Rosario”, acotó el Misil.

En tanto, Manuel Mallo y Juan Manuel Urcera destacaron lo complejo que es manejar en el Fangio porque hay que ir “concentrado toda la vuelta”, aunque ambos se ilusionan con estar en la pelea.

En el final de la conferencia, llegó lo mejor. Sin casete, los protagonistas vaticinaron cómo terminará la competencia en Rosario. “Voy a ganar yo”, afirmó Rossi. “No lo voy a dejar; en Rosario se impondrá el Renault Nº 83”, desafió Ardusso. “El domingo les di una paliza bárbara y en Rosario lo voy a repetir”, aseguró un exultante Fabián Yannantuoni.

Con el imponente óvalo del Hipódromo de fondo, el Súper TC2000 comenzó a rugir en Rosario. Esta vez, los caballos de fuerza se unieron en el lanzamiento de la carrera. Los pura sangre ya rugen. Sólo falta que se encienda el semáforo verde.