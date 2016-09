Se fugaron cuatro presos de la comisaría 16°

Cuatro presos se fugaron anoche del penal de la comisaría 16° ubicada en Ayacucho al 3300, en la zona sur de la ciudad.

Según las primeras informaciones obtenidas por El Ciudadano, los internos cortaron un barrote de un techo parabólico, tomaron los techos y desaparecieron del lugar; mientras sus compañeros de celdas simulaban un motín para cubrir sus pasos.

De acuerdo a lo que explicaron fuentes del caso, los evadidos son Cristian Germán C., quien estaba preso por robo calificado, Fabián Sergio G., vinculado a una tentativa de robo calificado y encubrimiento, Sebastián Daniel C. , relacionado a una causa por portación ilegítima de arma de fuego, y Marcos Emanuel R., cuyo prontuario no fue ventilado.

Según voceros de la pesquisa, luego de percatarse de la fuga, uniformados revisaron el penal y encontraron una cierra metálica y un trozo de hierro macizo de 30 centímetros que pertenece a la estructura que cortaron para tomar los techos.

Hasta el momento la Policía no cuenta con datos sobre los cuatro presos fugados.

